ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.18 комментариев
Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
Грузинская оппозиция признала, что попросила Вашингтон ввести санкции в отношении «проводников российских интересов» в стране. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Говорю откровенно – мы обсудили вопрос санкций с советником Комитета Сената США по международным отношениям Крисом Сочей, но о деталях говорить воздержусь», – сказал оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.
По его словам, Крис Соча держит этот вопрос на контроле. «Дождемся конкретных шагов от администрации США. Америка вложила миллионы в Грузию, в то, чтобы наша страна стала на ноги, в том числе институционально. Эти деньги не могут просто так улетучиться даже при том, что в Грузии пророссийская власть», – указал он.
«Прольется свет на тех, кто работает как проводник интересов России», – заключил Вашадзе. Он также анонсировал поездку в октябре в США группы грузинских оппозиционеров.
Ранее США ввели санкции в отношении четырех судей в Грузии, вызвав этим недовольство Тбилиси, так как решение не было сопровождено аргументами.