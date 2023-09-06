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    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    18 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    7 комментариев
    6 сентября 2023, 17:59

    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»

    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция признала, что попросила Вашингтон ввести санкции в отношении «проводников российских интересов» в стране. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорю откровенно – мы обсудили вопрос санкций с советником Комитета Сената США по международным отношениям Крисом Сочей, но о деталях говорить воздержусь», – сказал оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

    По его словам, Крис Соча держит этот вопрос на контроле. «Дождемся конкретных шагов от администрации США. Америка вложила миллионы в Грузию, в то, чтобы наша страна стала на ноги, в том числе институционально. Эти деньги не могут просто так улетучиться даже при том, что в Грузии пророссийская власть», – указал он.

    «Прольется свет на тех, кто работает как проводник интересов России», – заключил Вашадзе. Он также анонсировал поездку в октябре в США группы грузинских оппозиционеров.

    Ранее США ввели санкции в отношении четырех судей в Грузии, вызвав этим недовольство Тбилиси, так как решение не было сопровождено аргументами.

    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (17)
    6 сентября 2023, 01:55
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США

    Посол Антонов призвал не ждать улучшения отношений с США в ближайшее время

    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшей перспективе улучшения отношений с США не произойдет по ряду причин, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    На консульском приеме для соотечественников в Сан-Франциско Антонов отметил, что его часто спрашивают о том, когда «улучшат российско-американские отношения», передает ТАСС.

    Практику проведения выездных сессий пришлось ввести из-за закрытия по требованию США российских консульских учреждений на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Антонов отметил, что России не удалось вернуть дипломатическую собственность, которую «отобрали американцы». В ближайшее время ожидать этого также не стоит.

    Напомним, Антонов заявил, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи». По его словам, Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов.

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 13:15
    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы

    Экс-разведчик Риттер: США стоит надеяться, что Россия их простит после победы

    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, американцы коллективно совершили огромные грехи против России. При этом, отметил он, у россиян большое сердце, и у США есть надежда, что их простят и продолжат сотрудничество, передает ТАСС.

    Риттер считает, что победу одержит Россия, но россияне не будут такими мстительными, как США.

    Коментарии (22)
    5 сентября 2023, 19:04
    В Грузии провалилась попытка перенести День Победы
    В Грузии провалилась попытка перенести День Победы
    @ EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Парламент Грузии не поддержал инициативу оппозиции перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиционный депутат Теона Акубардия предложила отмечать «День победы над фашизмом» 8 мая, но не набрала необходимых голосов. По ее словам, «праздновать надо с цивилизованной Европой, а не с государством-оккупантом», как в Грузии называют Россию.

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отметил, что провал голосования связан с тем, что «не допущена попытка разделить общество». По его словам, ветераны в Грузии все равно будут отмечать День Победы 9 мая.

    Грузия отправила на фронт Великой Отечественной 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении, это самые большие потери среди республик бывшего СССР.

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    5 сентября 2023, 21:57
    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Пентагон: США в среду проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, тестовый пуск будет носить штатный характер, Россия предупреждена, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Он подчеркнул, что запуск МБР, не оснащенной боезарядом, произойдет с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. Райдер добавил, что согласно двусторонним обязательствам, США передали предварительное уведомление о пуске ракеты и заранее уведомили российское правительство, передает ТАСС.

    Ранее американские военные в апреле провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 16:43
    Массовые аресты грузинских воров прошли в Испании

    Полиция арестовала 22 грузинских вора

    Массовые аресты грузинских воров прошли в Испании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Испанские правоохранительные органы в результате нескольких специальных операции арестовали 22 вора из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

    Сообщается, что преступники орудовали в Мадриде, Барселоне, Севилье и других городах. Они ограбили как минимум 17 домов и квартир, которые пустовали в отпускной период.

    Испанская полиция не исключает продолжение задержаний грузинских криминальных элементов.

    Грузия регулярно говорит о готовности к сотрудничеству с органами правопорядка тех европейских стран, которые жалуются на наплыв грузинских преступников.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 11:49
    Правящая партия Грузии отказалась от участия в антироссийской конференции США

    Правящая партия Грузии отказалась от участия в антироссийской конференции США в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» отказалась от участия в организованной США 4 сентября конференции в Тбилиси «Поражение путинизма» из-за радикальной повестки дня и распространения дезинформации на ней, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в конференции участвуют «люди и политические группировки, которые имеют радикальную повестку дня и распространяют дезинформацию».

    «Предоставлять им трибуну является неприемлемым, мы не могли дать этому легитимацию», – сказал спикер высшего законодательного органа Грузии.

    По словам Шалвы Папуашвили, организаторы конференции «проявляют двойные стандарты и фарисейство по отношению к демократии».

    «Эти люди подрывают демократию в Грузии, не уважают выборы. Что касается иностранных гостей, многие из них известны распространением дезинформации против Грузии», – отметил он.

    Среди организаторов – американские институты Буша и Маккейна. В конференции участвуют грузинские оппозиционеры и ряд западных, в основном отставных политиков.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 01:59
    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США

    Французский журналист Жирар: Неуемное желание Зеленского воевать до «победного конца» раздражает США

    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США
    @ Eugen Kotenko/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Неуемное желание украинского президента Владимира Зеленского воевать до «победного конца» вызывает у Вашингтона «некоторое раздражение», заявил французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар.

    Жирар в эфире программы Le Live, трансляция которой велась на сайте Le Figaro, не исключил, что американская сторона хотела бы прийти к мирному урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Именно поэтому позиция Зеленского, по его мнению, вызывает в Вашингтоне раздражение, передает ТАСС.

    В особенности это проявилось на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, когда Зеленский оказывал на американцев «чрезмерное давление», требуя согласиться с его взглядами и настаивая среди прочего на почти немедленном включении Украины в состав Североатлантического альянса, чего Вашингтон не хотел, отметил Жирар. «Это вызвало у США раздражение», – сказал он.

    «Выкручивать руки» американцам, по словам французского эксперта, крайне сложно. По его словам, Зеленский попытался, «и на этом поломал себе зубы».

    Британские СМИ ранее также писали, что президента США Джо Байдена разозлило поведение Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 13:37
    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США

    Представитель Кремля Песков заявил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Москве

    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проведение совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность Москвы, ситуация будет глубоко проанализирована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации, поэтому в Кремле будут глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

    Коментарии (29)
    4 сентября 2023, 08:42
    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил разочарование в связи с возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден разочарован сообщениями о вероятном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Дели.

    По информации американских СМИ, Байден разочарован, однако все же собирается с ним встретиться, передает «Интерфакс».

    Тем временем российский лидер Владимир Путин сообщил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого он называет своим другом. Кроме того, Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 09:45
    Захарова: До Украины дошло, какую роль ей отвел Запад

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Данилова о роли Украины в игре Запада

    Tекст: Александра Юдина

    До Киева наконец дошло, что происходящее в данный момент – не попытка России и Украины выяснить отношения, а глубокий конфликт, в котором США стремятся вернуть мир в колониальную зависимость, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова

    В своем Telegram-канале она указала на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов наконец признал, что третья мировая война сейчас «вошла в активную фазу». Более того, он отметил, что если кто-то считает, что «это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее».

    «Дошло, наконец, и до «избранных»… что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД заметила, что до «избранных», скорее всего, дошло и то, что они – инструмент.

    «Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим «все намного сложнее»? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?» – резюмировала дипломат.

    Напомним, Данилов заявил, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 09:14
    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев

    Украинские СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, пишет украинское издание УНИАН.

    Официального подтверждения о его поездке в Киев на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Согласно информации украинского агентства «Страна.ua», в центре Киева перекрыто движение.

    Как отметил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, «Блинкен приехал в Киев говорить о переговорах».

    Годом ранее в сентябре госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев, его поездка не анонсировалась.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 04:17
    Минюст США предложил использовать 1 млрд долларов замороженных активов России

    CBS: США хотят использовать на Украине более 1 млрд долларов подсанкционных российских активов

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции США изучает возможности использования для финансирования Украины более 1 млрд долларов российских активов, подпавших под санкции, сообщают американские СМИ.

    По информации телеканала CBS, США с конца февраля 2022 года арестовали более 1 млрд долларов российских активов по всему миру. Как сообщила каналу первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако, ведомство добивается разрешения от Конгресса на использование замороженных средств «на пользу народа Украины», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами. Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», российский лидер назвал «огромной ошибкой».

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