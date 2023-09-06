Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку обращения королевства в БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

В свою очередь Путин рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также дали высокую оценку взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка, отмечается в сообщении.

В ходе переговоров лидеры затронули ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях.

Напомним, на прошедшем саммите БРИКС было принято решение расширить и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые страны БРИКС усилят Россию.