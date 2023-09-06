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Политолог: Словакия может встать на путь Венгрии в случае победы Фицо
Политолог Ткаченко: Победа партии Фицо на выборах в Словакии принесет России нового партнера в Европе
Роберт Фицо после победы на выборах может изменить политический курс Братиславы на «прословацкий». Для России это означает появление нового партнера для диалога и торговли в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее западные СМИ сообщили, что Словакия может стать новым союзником РФ после победы Фицо на парламентских выборах.
«Партия Роберта Фицо имеет все шансы на победу в выборах. Словаки видят последствия разрыва связей с Россией для промышленности ФРГ и огромные затраты на Украину. На фоне этого простые люди ощущают острую потребность в переменах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако я бы не стал говорить о том, что Братислава станет союзником Москвы в случае победы Фицо. Новый премьер сменит курс не на «пророссийский», а на «прословацкий». Вместе с тем для России это будет отличным исходом событий. В Европе появится новый Виктор Орбан, который будет проводить независимую политику», – отмечает собеседник.
«Братислава по примеру Будапешта может, например, начать налаживать экономические связи с Россией за счет заключения долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов. Возможна даже реализация больших совместных проектов по примеру венгерской АЭС «Пакш-2», – подчеркивает он.
«Смена курса Словакии будет выгодна России и по политическим причинам. Москва заинтересована в диалоге со странами ЕС и НАТО по вопросам европейской безопасности. Однако сейчас на разговор способны не многие – преимущественно Турция и Венгрия. Наличие еще одного собеседника положительно скажется на возможностях нашей дипломатии», – акцентирует эксперт.
«Но следует отметить, что Словакия – это небольшая страна, которая не может сильно повлиять на политику ЕС и НАТО. Победа Фицо скорее станет «щелчком по носу» Вашингтону, который стремится всех контролировать, нежели какой-то угрозой интересам США. Вместе с тем, чем больше стран пойдут по пути Венгрии и Словакии, тем выше шанс обретения Европой самостоятельности», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно об опасении западных стран по поводу перспектив Словакии превратиться в союзника России после парламентских выборов. Об этом пишет обозреватель The Guardian Джон Кэмпфнер. В статье отмечается, что, согласно социальным опросам, итогом голосования может стать возвращение в большую политику экс-премьера страны Роберта Фицо, который «расточает похвалы Москве и моделирует себя по образу Виктора Орбана».
Подчеркивается, что Словакия рискует превратиться в «еще одного нарушителя спокойствия» внутри НАТО и ЕС. По мнению автора публикации, переизбрание Фицо грозит «разворотом на 180 градусов и оказанием поддержки Владимиру Путину».
Несмотря на то, что экс-премьер лидирует во всех социологических опросах, в статье говорится, что «избирательные кампании в Братиславе часто демонстрировали колебания в последнюю минуту». Отмечается, что «сложная система голосования» также усложнит Фицо процесс построения коалиции. Тем не менее Кэмпфнер признает, что текущая ситуация свидетельствует о росте значимости фигуры политика в Словакии.
Напомним, недавно Фицо заявил, что в ВСУ до сих пор состоят настоящие фашисты. В своей речи во время празднования годовщины антигитлеровского национального восстания он привел в пример батальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в качестве подразделения, до сих пор исповедующего античеловеческие идеи.
Кроме того, экс-премьер призвал граждан отвергнуть проявления русофобии, добавив, что Словакия – маленькая славянская страна, в интересах которой поддерживать хорошие отношения с Москвой. Он также осудил введенный на Украине запрет на русскую литературу.