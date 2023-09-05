Коррупционный скандал с закупкой БПЛА разгорелся на Украине

Bihus: МО Украины заплатило фирме почти 18 млн долларов за поставку 55 БПЛА, а получило один

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в статье издания, в августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 млн аванса, контракт на 807 млн (21,9 млн долларов) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата, передает РИА «Новости».

Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55, при этом три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны. Как сообщает издание, минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Минобороны Алексея Резникова связано с коррупционными скандалами вокруг армии ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.