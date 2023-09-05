  • Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
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    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    Скотт Риттер: Россия после победы на Украине сможет простить США
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    15 комментариев
    5 сентября 2023, 14:45

    Повреждения за время обстрелов ВСУ в Курской области получили более 300 домов

    Tекст: Алина Власенко

    С начала спецоперации в результате обстрелов со стороны Украины получили повреждения более 300 жилых многоквартирных и частных домов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Он уточнил, что в регионе в круглосуточном режиме действует оперативный штаб и бригада, которая выезжает на ремонт. Губернатор добавил, что для восстановления объектов используют средства из резервного фонда региона. «В целом непросто, но работаем», – сказал Старовойт, передает ТАСС.

    Также регион продолжает помогать подшефному Первомайскому району Донецкой Народной Республики, где на объектах капитального ремонта и строительства заняты около 600 строителей из Курской области.

    Ранее во вторник дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (25)
    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    5 сентября 2023, 03:28
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    @ Lapin Oleksandr/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские интернет-пользователи разместили в Сети фотографию из парка в городе Черновцы на юго-западе страны, куда две школьницы пришли в советской школьной форме. Кадры вызвали скандал в обществе и негодование со стороны местных властей.

    Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

    Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».

    Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».

    В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.

    Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.

    Коментарии (27)
    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (2)
    4 сентября 2023, 21:20
    Папа Римский объяснил свои слова о великой России

    Папа Римский Франциск заявил, что его слова о великой России касались ее культуры

    Папа Римский объяснил свои слова о великой России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Слова о великой России касались богатой культуры и исторического наследия страны, заявил папа Римский Франциск.

    Понтифик отметил, что говорил о России в культурном смысле, вспомнил, чему его учили в школе о Петре I, Екатерине II, и поэтому призвал перенять это наследие. Папа Римский подчеркнул, что культура России «богата и прекрасна», а если вспомнить Федора Достоевского и музыку, то можно говорить о зрелом гуманизме, передает ТАСС.

    Он уточнил, что «культурное наследие не может быть империалистическим, это всегда диалог, но когда культура становится идеологией, это отравляет.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа Римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы Римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 23:02
    Хакеры узнали о планах выслать украинцев из Прибалтики для отправки на фронт

    RaHDit: Страны Прибалтики собираются депортировать украинцев для участия в боевых действиях

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинских граждан, которые прибыли в страны Прибалтики после начала российской спецоперации, собираются депортировать на родину, чтобы они могли принять участие в боевых действиях, сообщил представитель российской хакерской группы RaHDit.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на сайте МВД Литвы хакеры обнаружили отдельную папку, куда прибалтийскими спецслужбами собиралась информация обо всех гражданах Украины, прибывших после начала СВО. В том числе, по словам представителя хакерской группы, эти сведения собираются и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину.

    Он отметил, что разговоры об этом звучали давно, и теперь у российских хакеров появились подтверждения информации о депортации.

    Ранее польские СМИ сообщили, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. При этом Варшава официально эту информацию не подтверждает.

    Между тем украинские власти сообщали, что применение механизма экстрадиции обратно на родину возможно в случае, когда человек купил справку о негодности к прохождению военной службы в ВСУ и на основании фальшивых документов незаконно пересек госграницу.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 06:09
    В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    В аэропортах Москвы ранним утром вторника, 5 сентября, задержаны или отменены 52 авиарейса на вылет и прилет, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

    Так, шесть рейсов задержаны и два отменены в Домодедово. Во Внуково 17 рейсов задержаны, еще один отменен. 23 рейса задержаны в Шереметьево, а в Жуковском три рейса отменили, передает ТАСС данные на 5.45 мск.

    В 6.36 мск поступило сообщение, что московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

    Ранее во вторник Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 10:11
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское», – сообщил Ходаковский в Telegram.

    По его словам, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

    «Если принять во внимание то обстоятельство, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно – потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать», – указал Ходаковский.

    Однако, отметил он, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (17)
    4 сентября 2023, 20:29
    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке

    Эксперты объяснили выгоды России, Турции и Катара от альтернативы зерновой сделке

    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке
    @ Sputnik/Sergei Guneev/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Турции крайне выгодно заключение некой альтернативы зерновой сделке. Так Анкара сможет сохранить статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон, сказали газете ВЗГЛЯД экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее президент Владимир Путин сообщил о проработке альтернативы черноморской инициативе, «но не ее замене».

    «Эрдогану была крайне выгодна старая сделка, но она ушла в историю, потому что Запад не выполнил своих обязательств перед Россией. И теперь Турции нужны новые механизмы. Анкара столкнулась с ситуацией, когда Россия и другие игроки готовы предложить свои варианты решения вопроса», – сказал экономист Василий Колташов.

    «Справедливости ради, Эрдогану и этот сценарий вполне выгоден. Он прекрасно понимает, что ему не хватит всей его хитрости для того, чтобы заставить Запад выполнить изначальные условия», – замечает эксперт.

    «Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Турция включается в процесс замещения украинского зерна за счет ее участия в функциональных механизмах по следующей схеме: сырье – российское, потребители – африканские и ближневосточные, а кредитные и страховые обязательства берет на себя Катар», – объясняет он.

    «Анкара станет посредником или, другими словами, одним из основных бенефициаров новой сделки. Но главным выгодополучателем станет Россия. Именно мы получим ту часть рынков, которые ранее де-факто принадлежали Украине. Более того, мы полностью закроем тему голодающих стран», – указывает собеседник. «Мы не знаем, кто стал инициатором такого механизма. Но не исключаю, что это был Эрдоган, поэтому он и приехал в Сочи к Путину», – полагает Колташов.

    «Альтернатива зерновой сделке – это продукт долгих экономических торгов между Москвой и Анкарой. Турки хотят вторую атомную электростанцию, но по какой схеме она будет строиться, пока не ясно. Если будет предложен вариант «Аккую», то России это не очень интересно. Также идут торги по поводу газового хаба», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «У турок интерес простой – они с Украины в прошлом году получили 3,2 млн тонн зерна. Не стоит забывать, что у Анкары мощная мукомольная промышленность, там больше полутысячи предприятий, и одному Богу известно, сколько людей на них работают»,

    – рассуждает он. – «Более того, за Турцией закреплен статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон. Для них Африка, Ближний и Средний Восток, а также немножко Латинской Америки – это непреложные рынки сбыта. И терять их турки не готовы».

    «Кроме того, в Турции довольно интересно устроен бизнес – сырье может ввозиться в страну беспошлинно при условии дальнейшей переработки и экспорта. Не исключаю, что на выходе Россия продаст часть зерна по преференциальной цене, а остальное – по рыночной», – предполагает Лизан.

    «Таким образом, мы сможем получить некую выгоду. Но до того как станет понятен размер дисконта, подсчитать ее невозможно. Катар же в этой истории – просто кошелек. У Турции со своими деньгами не очень хорошо, поэтому страна будет поддерживать их на плаву», – говорит собеседник.

    «Что касается формулировки об альтернативе, но не замене зерновой сделке, это связано с выбыванием украинского зерна с рынка.

    Сельхозпродукция из Украины по-прежнему идет в Европу. Но Киев теряет Африку и Азию, становясь региональным поставщиком, – указал Лизан. – Украина хотела стать житницей Европы? Что ж, пожалуйста».

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки.

    «Предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», – подчеркнул российский лидер. Кроме того, президент сообщил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».

    Коментарии (10)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 11:42
    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого

    Донецкий депутат Бердичевский: Попытки прорыва ВСУ в направлении Волновахи обречены на провал

    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ атакой на Новодонецкое, судя по всему, поставили перед собой цель «разрезать» территорию ДНР и выйти к Волновахе. Однако у противника не получится закрепиться на местности, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    «Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    «Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР. Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

    «Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

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