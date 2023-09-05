Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Шойгу объяснил значение освобождения Новоселовского
Шойгу: Освобождение Новоселовского значительно улучшило позиции ВС России по переднему краю
Позиции Вооруженных сил России улучшились по переднему краю благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Как заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю, передает РИА «Новости».
По словам министра, в ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.
Шойгу добавил, что российские вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины, за прошедший месяц поражены 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления.
Ранее ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ.