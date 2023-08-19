Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.3 комментария
ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ
В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт ВСУ, а в Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские военные поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, кроме того, около Голоскова Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Также за сутки средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье ЛНР, Старомихайловка, Спорное ДНР, Энергодар и Шевченково Запорожской области.
Всего с начала СВО уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотников, 431 ЗРК, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины РСЗО, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.