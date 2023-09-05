Консульский отдел посольства России в Дании приостановил работу из-за сокращения персонала

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность, передает ТАСС.

Там добавили, что сейчас ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан, а с 6 сентября 2023 года прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам.

Как уточняется в сообщении, выдача готовых документов будет продолжена до 25 сентября, рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено.

Ранее Дания решила сократить количество российских дипломатов в посольстве России в Копенгагене до численности датских дипломатов в дипмиссии в Москве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сокращение числа работающих в посольстве России до пяти человек будет расценено как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес России