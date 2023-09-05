Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Консульский отдел посольства России в Дании приостановил работу из-за сокращения
Консульский отдел посольства России в Дании приостановил работу из-за сокращения персонала
Посольство России в Дании с 6 сентября прекращает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам в связи с решением властей страны о сокращении числа российских дипломатических работников, сообщили в консульском департаменте МИД со ссылкой на данные российского посольства в Дании.
По сообщению ведомства, в связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность, передает ТАСС.
Там добавили, что сейчас ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан, а с 6 сентября 2023 года прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам.
Как уточняется в сообщении, выдача готовых документов будет продолжена до 25 сентября, рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено.
Ранее Дания решила сократить количество российских дипломатов в посольстве России в Копенгагене до численности датских дипломатов в дипмиссии в Москве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сокращение числа работающих в посольстве России до пяти человек будет расценено как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес России