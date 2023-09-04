Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
Путин: Россия одной из первых старается подставить плечо Турции
Россия является одной из первых стран, кто старается подставить плечо Турции, в том числе помогает бороться с последствиями землетрясений и пожаров, заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Путин указал, что это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.
В свою очередь Эрдоган выразил надежду на то, что Россия сможет помочь Турции в борьбе с лесными пожарами и поставить больше самолетов-амфибий.
Президент Турции отметил, что направленные РФ этим летом два самолета стали спасением для страны.
«И было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность», – сказал он.
Напомним, в ходе переговоров с Эрдоганом Путин планирует также обсудить конфликт на Украине.