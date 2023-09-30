Полянский напомнил Блинкену о вине украинских националистов в расстрелах в Бабьем Яру

Tекст: Вера Басилая

Российский дипломат предположил, что апологеты нацистских пособников есть не только в Канаде, но и в США. По его словам, в СССР, в котором он вырос, все знали про Бабий Яр, передает РИА «Новости».

«В моей стране преступления нацистов никогда не «хоронили», в отличие от вашей», – обратился к Блинкену Полянский, назвав его пост «кощунственным», «выходящим за рамки представления о приличии».

Полянский напомнил Блинкену, что главными виновниками бойни в Бабьем Яру были украинские националисты.

Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советы «похоронили» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр.