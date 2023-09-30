Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Полянский напомнил Блинкену о вине украинских националистов в расстрелах в Бабьем Яру
В СССР и в России преступления нацистов никогда не «хоронили», в отличие от США, а главными виновниками массовых расстрелов в Бабьем Яру были украинские националисты, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Российский дипломат предположил, что апологеты нацистских пособников есть не только в Канаде, но и в США. По его словам, в СССР, в котором он вырос, все знали про Бабий Яр, передает РИА «Новости».
«В моей стране преступления нацистов никогда не «хоронили», в отличие от вашей», – обратился к Блинкену Полянский, назвав его пост «кощунственным», «выходящим за рамки представления о приличии».
Полянский напомнил Блинкену, что главными виновниками бойни в Бабьем Яру были украинские националисты.
Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советы «похоронили» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр.