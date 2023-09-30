Вице-премьер России Хуснуллин поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент происходит активная интеграцией новых субъектов, здесь главной целью является доведение уровня жизни до среднероссийского, чтобы люди чувствовали себя частью большой страны.

«Для этого по поручению Президента разработали программу социально-экономического развития новых регионов. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий», – добавил Хуснуллин.

Также политик рассказал, что помощь новым регионам оказывается всей страной. Так, в работах по восстановлению участвуют 33 госкомпании, восемь федеральных заказчиков, 82 региона-шефа и порядка 50 тыс. строителей.

«Выражаю всем большую благодарность за неравнодушие, самоотверженный труд и видимые результаты в преображении жизни в новых регионах. И, конечно, поздравляю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заключил он.

Как отмечено в Telegram-канале Минстроя России, весной этого года российскими властями была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов России.

В рамках ее выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды и сформировать условия для повышения благосостояния граждан и защиты их прав.

Уточняется, что реализация программы позволит новым регионам к 2030 году выйти на общероссийский уровень.

В данный момент в новых регионах восстанавливаются и реконструируются крупные социально значимые объекты.

В частности, в ЛНР завершается ремонт Дома культуры в Новопсковском районе и обеспечен ввод в эксплуатацию многофункционального медцентра на 200 коек в Луганске.

В ДНР отремонтирована и введена в эксплуатацию Центральная районная больница в Волновахе, строится новый Перинатальный центр на 140 мест в Донецке.

В Запорожской области ремонтируется Дворец спорта в Токмаке, а в Херсонской области строится Правительственный квартал в Геническе.

Кроме того, обеспечен ввод в эксплуатацию первого этапа водовода из реки Дон Ростовской области до канала «Северский Донец – Донбасс» протяженностью 194 км.

В данный момент ведется работа по благоустройству. В Луганске завершена реконструкция Центрального парка – сквера имени Героев «Молодой гвардии». В Ждановке в ДНР восстановлен сквер ветеранов, а в Харцызске в ДНР в этом году появится новый сквер – «Нижегородский».

Помимо прочего, совместно с регионами-шефами завершены работы

по ремонту и дооснащению на 74 объектах «опорной» сети МФЦ.