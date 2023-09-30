С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уничтожении силами ПВО воздушных целей
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду. По предварительной информации, никто не пострадал, «разрушений нет», сообщил глава региона в Telegram.
В четверг российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью. В среду сообщалось, что в результате украинского обстрела житель Белгородской области получил осколочное ранение.