ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма

Tекст: Вера Басилая

«После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

«Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.