В Москве прошла акция в память жертв теракта в Беслане

РИА «Новости»: В память о жертвах теракта в Беслане в небо над Москвой запустили 334 белых шара

Tекст: Валентина Григоренко

В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.15 состоялась панихида по погибшим. В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара, передает РИА «Новости».

Участники акции возлагают цветы к монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане». Некоторые несут к памятнику детские игрушки, тетради и бутылки воды. Среди почтивших память – участники добровольного детско-юношеского движения «Юнармия».

Цветы к мемориалу возложили представители власти, школьники, студенты. Многие москвичи не смогли сдержать эмоции.

Зампредседателя правительства – полномочный представитель республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Игорь Барсуков напомнил о страшной трагедии, которая произошла 19 лет назад. Он добавил, что очень ценит подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Барсуков подчеркнул, что несмотря на прошедшие годы, боль душевная все равно не утихает.

По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. «Сколько мы будем жить, столько мы будем помнить», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что эта трагическая история в жизни страны требует особого внимания и участия.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.