Минобороны заявило о девяти российских ударах дальнобойным оружием за неделю

Tекст: Алексей Дегтярев

С 24 по 29 сентября ВС России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными аппаратами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества украинской армии, места подготовки диверсантов и пункты размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

В ходе ударов уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион», два больших арсенала с вооружением и боеприпасами. Нарушены поставки западных вооружений и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

В последнюю неделю на Донецком направлении украинская армия продолжала попытки наступать в районе Артемовска, Авдеевки и Марьинки в ДНР. «Южная» группировка войск за неделю отразила 31 атаку, украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 1760 человек, 40 танков и других боевых бронированных машин и 70 автомобилей.

Также ВСУ потеряли при контрбатарейной борьбе 13 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО «Град». Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов в районах у поселков Звановка и Заря в ДНР.

ВСУ для восполнения потерь в ходе неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки (ДНР) перебросило с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

На Запорожском направлении российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ у поселков Вербовое и Работино (Запорожская область).

У города Орехова, поселков Малая Токмачка и Новоданиловка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. За этот период украинская сторона потеряла на этом направлении свыше 330 человек, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки 127-й бригады теробороны у в Приютного (Запорожская область). За неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 750 человек, 22 боевые бронированные машины и 15 орудий полевой артиллерии. У Марфополя (Запорожская область) уничтожены две украинских ДРГ.



На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки (Харьковская область). За неделю ВСУ потеряли на этом направлении более 210 человек, пять боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии.

У Берестового, Кисловки и Огурцово уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.