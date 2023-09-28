«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки
Посол России в Оттаве Степанов: Университет Альберты в Канаде объявил о закрытии фонда имени украинского эсэсовца Гуньки
Университет Альберты в Канаде спустя несколько часов после обращения российского посольства принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат рассказал по телефону, что посольство России обнаружило, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Российские дипломаты через соцсети обратили внимание руководство университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, передает РИА «Новости».
Посол России в Оттаве рассказал, что буквально через несколько часов после обращения российских дипломатов, в четверг утром, университет публично объявил, что закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то «доставить неудобства и принести печаль». Степанов отметил, что работа посольства оказалась своевременной.
Ранее в Кремле посоветовали Канаде вынести урок из позорной ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте страны и в будущем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма.