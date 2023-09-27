В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?3 комментария
Бежавшего в КНДР американского военного передали Вашингтону
Незаконно проникшего на территорию КНДР американского военного Трэвиса Кинга передали Вашингтону, пишет Associated Press.
Пхеньян передал Кинга представителям США, находящимся на территории Китая, пишет Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американских властей, передает ТАСС. Дальнейшие подробности о судьбе Кинга не сообщаются. Неизвестно, лишен ли он свободы и грозит ли ему военный трибунал на родине.
Кинг незаконно пересек границу КНДР со стороны Южной Кореи в демилитаризованной зоне 18 июля. Он объяснил содеянное тем, что испытывает антипатию к «бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах вооруженных сил США».
Северокорейские власти по итогам расследования инцидента приняли решение выдворить Кинга из страны за незаконное пересечение границы, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).