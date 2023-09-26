Эксперт: Американские спонсоры приехали в Ереван спасать Пашиняна от отставки

Политолог Гаспарян: США профинансируют сохранение Пашиняна у власти

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация с приездом «десанта» из США в Ереван простая: премьер Армении Никол Пашинян – клиент USAID и других «соросовских» структур, он ходит под ними лет 20. И, естественно, что в своих решениях в том числе и на посту премьера, в том числе – и по Карабаху, он руководствовался исключительно интересами этих структур, а никак не чаяниями армянского народа или жителей Карабаха», – пояснил Армен Гаспарян, политолог, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

«И теперь в момент, когда он попал в малоприятную для себя ситуацию, его приехали спасать те, кто годами выделял на его деятельность финансирование. USAID – очень важная для Армении структура, у них много проектов на территории республики. Вообще посольство США в Армении – крупнейшее в Европе и второе по величине в мире, там работает две тысячи сотрудников. Это американский хаб для работы на весь регион», – напомнил он.

«Неизвестно, какие скрытые от общественности послания американская делегация привезла Пашиняну, но главная их миссия – помочь ему избежать отставки в условиях нынешнего давления. Они тут работают по всем фронтам, уже была встреча посла США с лидерами оппозиционных партий, где до них донесли мысль, что Пашинян устраивает Вашингтон. А USAID будет финансово стимулировать спасение нынешнего армянского премьера», – спрогнозировал эксперт.

«Еще один нюанс нынешней ситуации заключается в следующем: на данный момент я не вижу лидера оппозиционного протеста. А любая революция возможна только тогда, когда у протестующих есть вождь. Это вообще примечательный протест практически без политических требований, поскольку отставка Пашиняна мало что поменяет. Оппозиция должна выставить широкие требования, а их до сих пор нет», – добавил собеседник.

«И параллельно с этим российский миротворческий контингент продолжает всячески помогать преданным Пашиняном жителям Карабаха. С позиции Москвы, это абсолютно нормально, потому что Россия всегда выполняет те обязательства, которые берет на себя. Это показатель высокой политической ответственности Москвы. Ненормально тут хамство, допущенное Пашиняном в отношении миротворцев. Многих это неприятно удивило», – резюмировал Гаспарян.

В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения». Они передали Пашиняну письмо президента США Джо Байдена, в котором, в частности, Еревану обещается сотрудничество в сфере диверсификации энергетики и области безопасности.

При этом представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку. Во вторник полицейские в Ереване подвергли приводу 66 протестующих.

В свою очередь, российские миротворцы во вторник приступили к очистке и разминированию от взрывоопасных предметов в поселке Атерк, Мардакерского района в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал Peacekeeper.

За прошлые сутки миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться мирные жители, в том числе дети, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.