Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.4 комментария
Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву
Премьер Канады Трюдо заявил, что скандал в парламенте не отразится на планах помощи Киеву
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», но обозначил, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.
По его словам, тот самый спикер Палаты общин Энтони Рота уже признал ошибку и извинился, это остается позорным инцидентом для канадского парламента и общества, передает РИА «Новости».
Тем не менее канадский премьер отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву.
На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.