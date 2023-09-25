Противник потерял до 445 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артустановка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В районе Звановки ДНР уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки 71-й егерской бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области.

Рядом с Малой Токмачкой, Новоданиловкой и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

За последние сутки уничтожены до 100 военнослужащих, танк, три бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, орудие Д-20, самоходная артустановка «Гвоздика» и четыре гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения «Азов» у Серебрянского лесничества. Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две машины пехоты, два пикапа, самоходная артустановка «Акация», две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны поблизости от Урожайного и Старомайорского ДНР.

Под Марфополем Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, сообщил Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки, Песчаного и Чернещины Харьковской области. Ликвидированы около 25 военнослужащих, поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка и две гаубицы Д-30.

Недалеко от Николаевки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.