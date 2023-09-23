Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Балицкий избран на должность губернатора Запорожской области
Евгений Балицкий был избран заксобранием Запорожской области на должность губернатора региона.
В своем Telegram-канале он написал, что для него это большая честь и большое доверие. Балицкий добавил, что теперь стоит задача, чтобы люди, голосующие за депутатов, губернаторов, не разочаровались. Также назначение он назвал высокой ответственностью.
Напомним, партия «Единая Россия» получила 34 из 40 мест в первом созыве законодательного собрания Запорожской области, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получили по два мандата.