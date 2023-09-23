Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лидер антироссийских радикалов задержан в Грузии за сопротивление полиции
Лидеру антироссийских радикалов в Грузии Никанору Мелия грозит до пяти лет за сопротивление полиции
Бывшему депутату и лидеру антироссийских радикальных выступлений в Тбилиси летом 2019 года Никанору Мелия грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на сотрудников правопорядка при исполнении ими служебных обязанностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Всего МВД Грузии задержало девять участников массовой драки в Глданском районе Тбилиси, в том числе шестерых из них – за групповое избиение депутата столичного парламента от саакашвилевского «Единого национального движения» Ираклия Эдзгверадзе. Всем задержанным грозит до двух лет тюремного заключения.
В тот момент, когда полиция работала на месте происшествия, туда прибыл Мелия со сторонниками. Он оскорбил сотрудников правоохранительных органов словесно и физически, за что был задержан вместе с еще двумя членами оппозиционной партии «националов».
Летом 2019 года Мелия и его сторонники штурмовали парламент Грузии, протестуя против прибытия в Тбилиси делегации Госдумы России. В ходе расследования его лишили депутатского иммунитета и арестовали, позже его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.