Кириенко выразил благодарность избиркомам новых регионов за героизм в ЕДГ

Первый заместитель главы администрации президента Кириенко поблагодарил избиркомы новых регионов за героизм в ЕДГ

Tекст: Александра Юдина

«То, что происходит сейчас на херсонской земле, это исторические события. Первая областная дума, избранная всенародно с очень высоким уровнем участия людей. Я отдельно хотел бы сказать слова благодарности всей системе избирательных комиссий, Марине Юрьевне (Захаровой, председатель избиркома Херсонской области), – цитирует его ТАСС.

Также Кириенко отметил, что искренне преклоняется перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий, где в основном работают девушки.

«Им угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один избирательный участок на территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг, и низкий им за это поклон», – подчеркнул он.

По его словам, невзирая ни на что, люди пришли на избирательные участки и приняли свое решение, что крайне важно.

«Приняли сейчас на выборах депутатов областной думы и год назад на историческом референдуме, на котором жители Херсонской области с удивительной явкой, участием и уникальным результатом приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией», – заключил Кириенко.