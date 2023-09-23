Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Кириенко выразил благодарность избиркомам новых регионов за героизм в ЕДГ
Первый заместитель главы администрации президента Кириенко поблагодарил избиркомы новых регионов за героизм в ЕДГ
Первый заместитель главы администрации российского лидера Сергей Кириенко поблагодарил сотрудников избирательных комиссий новых регионов России за героизм, проявленный в ходе проведения единого дня голосования 8-10 сентября.
«То, что происходит сейчас на херсонской земле, это исторические события. Первая областная дума, избранная всенародно с очень высоким уровнем участия людей. Я отдельно хотел бы сказать слова благодарности всей системе избирательных комиссий, Марине Юрьевне (Захаровой, председатель избиркома Херсонской области), – цитирует его ТАСС.
Также Кириенко отметил, что искренне преклоняется перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий, где в основном работают девушки.
«Им угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один избирательный участок на территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг, и низкий им за это поклон», – подчеркнул он.
По его словам, невзирая ни на что, люди пришли на избирательные участки и приняли свое решение, что крайне важно.
«Приняли сейчас на выборах депутатов областной думы и год назад на историческом референдуме, на котором жители Херсонской области с удивительной явкой, участием и уникальным результатом приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией», – заключил Кириенко.