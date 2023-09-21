На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ около Новопокровки и Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе БМП Bradley.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, три гаубицы Д-30, а также американское орудие М119, отчитались в Минобороны.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили пять атак украинских подразделений возле Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого, Химика Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ольха», польская самоходная артустановка Krab.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации нанесено огневое поражение противнику рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 20 военнослужащих, американская 155 мм самоходная артустановка М109 Paladin.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп ВСУ у пунктов Червоная Диброва и Шипиловка ЛНР, перечислили в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике противника под Григоровкой и Торским ДНР и Серебрянским лесничеством. Потери противника составили более 75 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ поблизости от Пречистовки ДНР и отразили атаку в районе Приютного Запорожской области.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 45 военнослужащих, американская гаубица М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 102 районах.

Недалеко от Калиново ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.