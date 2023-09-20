Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в Карабахе

Корнилов: Пашинян продолжит сдавать национальные интересы Армении

Tекст: Олег Исайченко

«Митинги в Ереване доказывают, что значительная часть населения страны выступают против Пашиняна. Народ начинает задумываться о том, кто довел ситуацию до того, что Армения не была готова к обострению ситуации в Карабахе, а также охладила отношения с Россией», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Сейчас наблюдаются стихийные демонстрации, которых было уже немало в период руководства Пашиняна. Полиция может попытаться подавить недовольство, как она делала это раньше. Более того, уже сейчас можно наблюдать стычки митингующих со стражами порядка. Однако этот протест может перерасти в системный, в таком случае следует ожидать политических изменений», – отмечает эксперт.

«Пашинян рано или поздно уйдет, и для Армении будет лучше если он сделает это в результате выборов, а не протестов. Но пока премьер находится у власти, он будет продолжать свой курс на сдачу национальных интересов и обострение отношений с Россией. Не исключаю, что последнее может закончиться разрывом», – резюмировал Корнилов.

Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Кроме того, он подчеркнул, что центр города стал его квартирой, из которой он не уйдет, пока общество не достигнет поставленных целей.

Сразу после этого специальные подразделения полиции начали задержания. Протестующие пытаются не дать силовым структурам увести граждан с площади. Некоторые представители оппозиционного движения даже призывали к штурму правительства.

Недовольные сложившейся ситуацией также собрались у российского посольства в Ереване. Напротив дипведомства начались стычки с представителями правоохранительных органов. Отмечается, что у здания собралось около 100 протестующих. В результате действий демонстрантов представительство оказалось полностью заблокированным.

Тем не менее, уже ночью полицейским удалось обезопасить территорию напротив российского посольства. Стражи порядка сначала дали митингующим время на выполнения требований, а когда те отказались расходиться, начались задержания демонстрантов.

Между тем, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приняли решение о прекращении огня. Отмечается, что подразделения вооруженных сил Арцаха оборонялись от противника на протяжении двух дней. Тем не менее, Азербайджану удалось прорваться к боевым позициям на «некоторых участках» региона.

Власти НКР считают, что действия международного сообщества по урегулированию ситуации оказались недостаточными, в связи с чем и было принято решение выполнить предложения командования российской миротворческой миссии по прекращению огня. Баку также заявил о достижении договоренностей по остановке «антитеррористической» операции в республике. Об этом же сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.