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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    2 комментария
    20 сентября 2023, 11:40

    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана

    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

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    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

    Коментарии (16)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    19 сентября 2023, 19:32
    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о планах Киева продолжить наступление зимой

    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия продолжит ведение боевых действий в зимнее время, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

    Со стороны киевского режима не высказывалось намерений прекратить бои зимой, у них есть «стратегическая инициатива» для продолжения контрнаступления, сказал Милли, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ в ходе контрнаступления добились «продолжительного успеха». Он указал, что ситуация замедлилась для обеих сторон, по этой причине продвижение идет медленее, чем ожидалось.

    Ранее Милли заявлял, что у ВСУ не получится в ходе контрнаступления вернуть все утерянные территории.

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    20 сентября 2023, 09:25
    В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Hill: В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине следует смириться с мыслью о капитуляции при втором президентском сроке Джо Байдена или Дональда Трампа, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско.

    Даже если Байден сохранит пост президента, глава российского государства Владимир Путин, по словам Боско, уверен, что достигнет своей геостратегической цели, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заявленная стратегия Трампа – по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует.

    Журналист отметил, что президент США отказался предоставлять Киеву некоторые виды оружия. Также есть вариант, при котором Байден «мог бы сдаться» под давлением республиканцев и части демократов.

    В таком случае, заявил обозреватель, Украине следует смириться с вероятностью вынужденной капитуляции.

    Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы.

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    20 сентября 2023, 06:59
    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

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    20 сентября 2023, 00:53
    В Польше сообщили об отмене встречи Дуды с Зеленским на полях ГА ООН

    Rzeczpospolita: Встреча президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке отменена

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отменена, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

    Как отмечается в публикации, польский лидер не исключает проведения встречи «позже». Издание полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна с Украины. После этого польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, что Польша является транзитной страной для передачи помощи Украине. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер объявил о прекращении выплат пособий гражданам Украины с начала 2024 года.

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    19 сентября 2023, 14:59
    Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в министерстве обороны России.

    Самолет сбит у поселка Новопокровка в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские силы ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 38 беспилотников у поселков Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотника, 437 ЗРК, 11 960 танков и других бронемашин, 1151 машина РСЗО, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    19 сентября 2023, 12:38
    Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Украинские новости: Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников, впервые с начала специальной военной операции, сообщило агентство «Украинские новости».

    Украинские СМИ пишут, что для полета в США Зеленский использовал борт государственной авиакомпании «Украина», которая после начала СВО перестала осуществлять перевозки, передает ТАСС.

    Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году и считается самым новым в парке компании. Всего, по данным СМИ, в государственном авиапредприятии «Украина» в 2015 году было шесть самолетов и вертолетов: Airbus A319, Ан-74, два Ан-148 и два Ми-8.

    Отмечается, что до этого времени президент Украины летал на чартерных рейсах западных партнеров.

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    19 сентября 2023, 12:48
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обещанные США Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены на Украину, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в Германии.

    «Рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, скоро будут на Украине», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что американские танки Abrams будут уничтожены в зоне спецоперации, равно как и другая западная техника.

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    19 сентября 2023, 14:50
    В ЕС усомнились в трезвости украинского чиновника после слов об иске в ВТО

    Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости украинского чиновника после слов об иске ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломат Европейского союза усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки из-за его заявления о плане начать процесс подачи жалобы во ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна.

    Издание пишет, что дипломат возмутился угрозами Качки, и усомнился, что украинский чиновник был трезв, когда делал подобные заявления, передает RT со ссылкой на Politico.

    Между тем замминистра экономики Украины в ответ на удивление европейского дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии  из-за запрета ввоза украинского зерна.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

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    19 сентября 2023, 23:33
    Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО по поводу зерна «верхом наглости»

    Экс-премьер Словакии Фицо назвал «верхом наглости» иск Украины в ВТО по поводу запрета поставок сельхозпродукции

    Tекст: Антон Никитин

    Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и подтверждением, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина. По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает, передает РИА «Новости».

    «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным», – добавил Фицо.

    Во вторник Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна. В прошлую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины, после чего Польша, Венгрия и Словакия объявили о запрете ввоза украинской сельхозпродукции.

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    19 сентября 2023, 14:04
    При обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области погиб человек

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) три часа обстреливали село Каиры в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, девять мирных жителей ранены, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

    Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов. По его словам, один беспилотник удалось посадить.

    Он также заявил, что местный старожил умер от тяжелых ран, пострадавшие госпитализированы.

    Ранее ВСУ повредили 11 жилых домов в Курской области.

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    19 сентября 2023, 12:59
    В МИД пообещали наказать украинских военных за издевательства над пленными

    Захарова: Россия привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Россия привлечет к уголовной ответственности военнослужащих Украины, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными, также жесткий ответ получат силовые посягательства ВСУ на Крым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что правоохранительные органы изучают видеозапись с российскими пленными на минных полях, если бесчеловечное обращение с ними подтвердится, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

    Кроме того, Захарова предостерегла ВСУ от силовых посягательств на Крым, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить россиян с полуострова» с помощью оружия.

    Она напомнила «киевским экстремистам», что вопрос Крыма закрыт самими жителями в 2014 году. По ее словам, крымчане знали, что их будут «выкуривать» по-разному: экономически, социально, гуманитарно.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

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    19 сентября 2023, 14:55
    Российские войска поразили четыре пункта управления бригад теробороны ВСУ
    Российские войска поразили четыре пункта управления бригад теробороны ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ около Майорска и Каменки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника за последние сутки составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab, две американские артиллерийские системы М777, самоходная гаубица «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Чаривным, Белогорьем и Новоданиловкой Запорожской области.

    За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 175 военнослужащих, две бронемашины, отчитались в Минобороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские самоходные артустановки Krab, американская артсистема М777, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, орудия «Мста-Б» и Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и южнее Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

    Уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена атака ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили более 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б».

    На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ около Табаевки, Чернещины Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.

    Ликвидированы порядка 20 военнослужащих и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих, поражены две американские артсистемы М777.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 127 районах.

    В районах Славянска и Богатыря ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Поблизости от Серебрянки, Григоровки, Александрополя ДНР поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

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