CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

«Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.