Раскрыта стоимость проекта предложенных Путиным магистралей

«Коммерсант»: Строительство предложенных Путиным магистралей обойдется в 11 трлн рублей

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что помимо озвученной оценки инвестиций в строительство ВСМ Москва – Петербург стоимостью 1,7 трлн рублей, планируется затратить из федерального бюджета сумму 3,2 трлн рублей для строительства ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, которая существенно сократит скорость движения между точками втрое – до семи часов 50 минут, передает «Коммерсант».

Также обозначена сумма 4 трлн рублей для строительства автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ее строительство поможет сократить путь между конечными точками в 3,6 раза – до шести часов 36 минут.

Кроме того, строительство ВСМ Москва – Смоленск – Минск, которое оценивается в 1,9 трлн рублей, может сократить время в пути в 2,3 раза – до трех часов четырех минут.

Уточняется, что общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тыс. километров.

Напомним, Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.



А завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.