Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.2 комментария
Силы ОДКБ на учениях в Белоруссии отработали противодействие биоугрозам
Минобороны Белоруссии: Военнослужащие ОДКБ на учениях «Барьер – 2023» отработали противодействие биологическим угрозам
Военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер – 2023» отработали противодействие биологическим угрозам, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
В ведомстве сообщили, что в ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер – 2023» отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения, передает ТАСС.
По сценарию учений, как уточнили в пресс-службе, для недопущения распространения биологической угрозы развернута карантинная зона, где размещены подразделения.
В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство – 2023» в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Всего привлечено 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
В четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российскую сторону беспокоит военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве. В апреле Минобороны обвинило США в создании компонентов биологического оружия рядом с границами России, в том числе на Украине.