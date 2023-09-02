Силы ОДКБ на учениях в Белоруссии отработали противодействие биоугрозам

Минобороны Белоруссии: Военнослужащие ОДКБ на учениях «Барьер – 2023» отработали противодействие биологическим угрозам

Tекст: Антон Никитин

В ведомстве сообщили, что в ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер – 2023» отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения, передает ТАСС.

По сценарию учений, как уточнили в пресс-службе, для недопущения распространения биологической угрозы развернута карантинная зона, где размещены подразделения.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство – 2023» в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Всего привлечено 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российскую сторону беспокоит военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве. В апреле Минобороны обвинило США в создании компонентов биологического оружия рядом с границами России, в том числе на Украине.