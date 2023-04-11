Минобороны заявило о создании США компонентов биологического оружия рядом с границами России

США создают компоненты биологического оружия рядом с российскими границами, на это указывает анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

На основе анализа документации и опроса очевидцев у МО нет сомнений в том, что США под «прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности» проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия вблизи границ России, передает ТАСС.

Кириллов добавил, что в ходе СВО Минобороны проанализировало более 2 тыс. документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины.

В ходе расследования были установлены конкретные фамилии должностных лиц, принимающих участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.

При этом ни один из озвученных МО фактов не был отвергнут США. «Ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», – сказал он.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в ГД посла США Линн Трейси в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.

Отсутствие ответа Нуланд Володин назвал неуважением к парламенту. «Страна, которая декларирует стандарты демократии, сама их не только нарушает, но и делает все для того, чтобы их не существовало», – сказал он, призвав отвечать перед комиссией за Нуланд американского посла.

Доклад парламентской комиссии об американских биолабораториях на территории Украины поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

«Поддерживаю доклад и считаю необходимым продолжить работу в этом направлении», – сказала она.

Создание биолабораторий она назвала грубейшим, циничным, масштабным нарушением прав человека и угрозой для всего человечества.

«Фактически разрушается само понятие ценности человека, ценности жизни и здоровья человека. Эти действия грубо противоречат основной декларации прав и свобод человека и гражданина, конвенции о запрете биологического и токсинного оружия и другим международным актам», – сказала омбудсмен.

Также Москалькова обратила внимание на отсутствие адекватной реакции международного сообщества, международных правозащитных институтов. Она отметила, что биоагрессия США развивается также и на территории Армении, Грузии и других приграничных государств.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях.