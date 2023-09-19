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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    0 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    19 сентября 2023, 23:52

    Российская ПВО уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Антон Никитин

    Российская ПВО во вторник вечером уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 22.30 дежурными средствами ПВО над Орловской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в результате пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью Министерство обороны сообщало около 21.00.

    Напомним также, во вторник вечером глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе Шебекино.

    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

    Коментарии (19)
    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 03:14
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Тернопольской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Харькове. Местные власти сообщают о «прилете» по промзоне.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

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    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 10:34
    МВД Украины сообщило о крупном пожаре на складах во Львове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Площадь пожара на промышленных складах во Львове составила уже 9,4 тыс. кв. метров, всего горят три здания, сообщило МВД Украины.

    «Ликвидация пожара продолжается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Во Львовской области ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05.40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе.

    Коментарии (6)
    19 сентября 2023, 10:00
    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на Угледарском направлении, уничтожены скопления противника на участках в лесополосе, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в районе Приютного и Старомайорского, но были отброшены на прежние позиции, также артиллерия прочесала лесопосадку, где было уничтожено скопление противника, передает ТАСС.

    Также, по словам врио главы ДНР, российским войскам удалось купировать ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайорское и Новодонецкое и отбросить ВСУ на исходные позиции.

    Ранее российские военные отбили атаку ВСУ у Работино.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 19:32
    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о планах Киева продолжить наступление зимой

    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия продолжит ведение боевых действий в зимнее время, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

    Со стороны киевского режима не высказывалось намерений прекратить бои зимой, у них есть «стратегическая инициатива» для продолжения контрнаступления, сказал Милли, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ в ходе контрнаступления добились «продолжительного успеха». Он указал, что ситуация замедлилась для обеих сторон, по этой причине продвижение идет медленее, чем ожидалось.

    Ранее Милли заявлял, что у ВСУ не получится в ходе контрнаступления вернуть все утерянные территории.

    Коментарии (10)
    19 сентября 2023, 05:27
    Взрывы произошли во Львове

    Глава Львовской областной военной администрации Козицкий сообщил о взрывах

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в украинском Львове, сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    Козицкий сообщил, что в городе «громко». Позднее он сообщил о новой серии взрывов, передает РИА «Новости».

    Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пожаре на промышленном складе.

    Напомним, также сообщалось о взрывах в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Хмельницкой области Украины.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 05:56
    На Украине обещали разобраться в попытке военкомата задержать мужчину во Львове

    Военкомат Львовской области обещал провести проверку после попытки силой задержать мужчину на улице

    Tекст: Антон Антонов

    Военкомат Львовской области на Украине заявил, что в связи с видеозаписью о попытке сотрудников силой задержать мужчину на улице назначена служебная проверка.

    Как заявил военкомат, в Сети сообщается о «якобы неправомерных действиях» сотрудников. По результатам проверки «будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники военкомата хотели силой затащить мужчину в микроавтобус, но тому удалось сбежать. Люди, которые стали очевидцами этого инцидента, оскорбляли сотрудников военкомата и требовали позвать полицейских. Сообщалось, что инцидент произошел во Львове.

    Напомним, Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ. В стране приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2023, 14:59
    Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в министерстве обороны России.

    Самолет сбит у поселка Новопокровка в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские силы ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 38 беспилотников у поселков Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотника, 437 ЗРК, 11 960 танков и других бронемашин, 1151 машина РСЗО, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2023, 11:39
    Украина подала в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию из-за решения этих стран запретить импорт зерна.

    «Нам принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем иски против них в ВТО», – заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Politico.

    Свириденко уточнила, что иски вместе с давлением со стороны Еврокомиссии и других государств – членов ЕС «помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними странами».

    По его словам, Киев надеется, что страны снимут введенные ими ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    Коментарии (8)
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