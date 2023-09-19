В России стартовал ежегодный слет молодежи холдинга «РЖД»

Tекст: Валерия Городецкая

На торжественной церемонии открытия, которая состоялась 19 сентября, участников поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил активную позицию молодежи «РЖД» и поблагодарил руководство компании за создание условий для ее самореализации и развития.

По его словам, молодые железнодорожники участвуют во всех общероссийских конкурсах, проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». «И в «Лидерах России» всегда очень достойно выступают представители «Российских железных дорог», и в студенческих конкурсах, и вообще в молодёжных проектах, запущенных президентом РФ», – сказал Кириенко.

После церемонии открытия гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и глава регионального исполкома ОНФ в ДНР, руководитель Молодежного крыла ОНФ Владимир Тараненко наградили железнодорожников за активную помощь бойцам на передовой и участие проекте «Все для победы!».

Деловая программа слета началась с панельной дискуссии «Россия – для молодежи. Молодежь – для России». Руководители крупнейших федеральных организаций в сфере молодежной политики обсудили роль молодежи в развитии российского общества, возможности, предоставляемые государством для личной и профессиональной самореализации, а также ценности и компетенции, которыми необходимо обладать современной молодежи.

Комиссаров рассказал участникам о проектах, позволяющих не только заявить о себе, но и получить возможности для карьерного роста. Комиссаров поздравил всех сотрудников «РЖД» с предстоящим 20-летним юбилеем и пожелал реализовать еще более масштабные и амбициозные проекты, а также рассказал молодым железнодорожникам о компетенциях, которые важно развивать для достижения успеха в своем деле.

В рамках мероприятия губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета по молодёжной политике, наставник конкурсов «Лидеры России» и «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Артюхов поделился опытом развития молодежной политики в регионах. Он выделил актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед теми, кто работает с молодежью и развивает потенциал молодых людей.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи, член Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Ксения Разуваева подчеркнула, что у молодежи должны быть все ресурсы для самовыражения и развития потенциала и назвала партнерство с «РЖД» образцом взаимодействия с молодыми специалистами. Спикер пожелала слушателям дальше совершенствовать мир вокруг, становиться уверенными лидерами изменений, обратив внимание на то, что «РЖД» славится своими социальными практиками и работой с молодежью.



