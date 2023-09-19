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Ректор Херсонского педуниверситета выдвинута на пост председателя облдумы
Ректор Херсонского педуниверситета выдвинута на пост председателя областной думы
«Единая Россия» выдвинула на пост председателя Херсонской областной думы ректора педагогического госуниверситета Татьяну Томилину, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единой России» Игорь Кастюкевич.
Депутат написал в своем Telegram-канале, что кандидатура ректора Херсонского государственного педагогического университета Татьяны Томилиной была поддержана большинством голосов по итогам тайного голосования на третьем этапе конференции Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» в Геническе.
По словам Кастюкевича, Татьяну Томилину лишили должности «из-за ее борьбы против фашизма на Украине». Он назвал ее ответственным и рассудительным человеком.
«Уверен, профессионализм и мудрость Татьяны Юрьевны помогут выстроить работу областной думы так, чтобы депутаты действовали единой командой на благо жителей и развития Херсонской области», – написал Кастюкевич.
Кандидатуру Татьяны Томилиной направят на утверждение в президиум Генсовета партии.