Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Госдолг США превысил 33 трлн долларов
Госдолг США превысил 33 трлн долларов и достиг очередного рекорда
Государственный долг США впервые превысил уровень в 33 трлн долларов, сообщил американский минфин.
Минфин США сообщил, что «совокупный государственный долг» составляет 33,04 трлн долларов (в июне госдолг превысил отметку в 32 трлн), передает ТАСС.
Напомним, установленный законом лимит в 31,4 трлн был превышен в январе. В июне глава американского государства Джо Байден подписал закон о повышении лимита госдолга. Новый лимит будет достигнут в январе 2025 года. В августе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с самого высокого ААА до АА+.