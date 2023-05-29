Байден и Маккарти договорились о повышении лимита госдолга США до 2025 года

Байден и спикер Палаты представителей США Маккарти достигли окончательной договоренности по предотвращению дефолта

Достигнуто окончательное двухпартийное соглашение по бюджету, предусматривающее повышение потолка госдолга до 2025 года, сообщили президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Байден сказал, что соглашение готово к передаче в Конгресс США, оно «снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта». Он «настоятельно рекомендовал» Палате представителей и Сенату «принять это соглашение». Байден заявил, что пошел на компромиссы только в вопросах, касающихся бюджета.

«Они сказали, что сделают это (повысят потолок госдолга) только при условии, что (соглашение) будет включать все сокращения госрасходов. Я сказал, что не буду делать этого. Вы (Республиканская партия) повысите потолок госдолга, и точка. А я обсужу с вами сокращение расходов и то, как будет выглядеть бюджет», – приводит ТАСС слова Байдена.

Он назвал Маккарти «добросовестным» участником переговоров, который «сдержал слово».

В опубликованном на сайте Маккарти соглашении говорится, что повышение лимита госдолга предусмотрено «до 1 января 2025 года». 2 января лимит «будет достигнут». Маккарти и его однопартийцы в Палате представителей Стивен Скалис, Том Эммер и Элис Стефаник заявили, что «впервые за более чем десять лет» решено «сократить расходы в годовом исчислении». При этом сохраняются «финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов».

Напомним, по словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики. По данным СМИ, в рамках достигнутых договоренностей все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. Оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.