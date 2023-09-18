Стала известна дата введения 12-го пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС против России может быть представлен в первой половине октября

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, новый пакет санкций, возможно, будет представлен уже в первой половине октября 2023 года. Отмечается, что они могут быть объявлены во время саммита ЕС – США, который также запланирован на октябрь, однако точная дата его проведения пока не называется, передает ТАСС.

По данным агентства, страны ЕС призвали ввести ограничения против ядерного сектора России. Как указали источники, осталось совсем немного для введения санкций. Также 12-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт алмазов из России, а некоторые страны Евросоюза в рамках нового пакета призовут ввести рестрикции в отношении СПГ из России и российского IT-сектора, сообщает Bloomberg.

Кроме того, ЕС хочет предложить механизм использования прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg, вероятно, будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов россиян.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.