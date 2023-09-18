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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    34 комментария
    18 сентября 2023, 13:06

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это ни что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будут добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, приводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете безопасности шесть занимают сторонники США.

    18 сентября 2023, 03:27
    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН

    Байден в течение недели собрался поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН

    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщил пресс-пул Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в течение недели Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Кирби спросили, отвечает ли Совбез ООН по-прежнему своей цели. Кирби заявил, что американская сторона «предельно ясна в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН». США считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», включать «большее число членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В понедельник Байден будет участвовать в мероприятиях в рамках его кампании по переизбранию на пост главы государства. Во вторник он должен выступить на 78-й сессии ГА ООН, также у него состоятся несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Напомним, как сообщали СМИ, США хотят, чтобы Совбез состоял из 21 страны: пяти постоянных членов с правом вето, шести постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (23)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (23)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, приводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2023, 20:53
    Шольц сказал, что условием мирных переговоров по Украине является вывод ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Условие для начала мирных переговоров – согласие президента России Владимира Путина на вывод войск, сказал Шольц, передает РИА «Новости».

    По его словам, призывы к переговорам «циничны».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта на украинской территории.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2023, 04:59
    Кандидат в президенты США напомнил американцам, что «СССР больше не существует»

    Кандидат в президенты США Рамасвами отказался считать главной угрозой для страны «СССР, которого больше не существует»

    Tекст: Антон Антонов

    Главная угроза для США – это «коммунистический Китай», а не «СССР, которого больше не существует», заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

    Рамасвами заявил, что США нужно «обратить внимание» именно на Китай, который является основным приоритетом для обороны, в том числе в сравнении с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами призвал поддерживать партнерство с Израилем, который будет способствовать стабильности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями», если Москва выйдет из российско-китайского союза.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 17:02
    Салливан провел переговоры с Ван И

    Reuters: Салливан провел переговоры с Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Мальте состоялись переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И, сообщил Reuters.

    Переговоры прошли на выходных, утверждает Reuters, передает ТАСС.

    Напомним, на понедельник запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 10:51
    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Сенатор Косачев не исключил выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд пойдет на поводу у Украины и примет политизированное решение, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Сенатор не сомневается, что решение суда будет максимально политизированным, но если Международный суд ООН пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств, передает ТАСС.

    Косачев отметил, что если вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, что непросто. Он подчеркнул, что Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.

    Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 22:23
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении БПЛА MQ-9 западной коалиции с Су-35 ВКС России над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что инцидент произошел утром в субботу на высоте около 6,7 км. Российский самолет выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии, летчик продемонстрировал «высокий профессионализм» и «предпринял необходимые меры», чтобы избежать столкновения.

    Возглавляемая США коалиция за сутки допустила 14 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными полетами БПЛА; ее истребители F-35 и F-16, а также БПЛА MQ-1C совершили пять нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе. Кулить сообщал, что в августе ее самолеты и БПЛА 353 раза нарушили протоколы деконфликтации и двухсторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии.


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    18 сентября 2023, 08:57
    В Госдуме назвали лицемерием планы Шольца по мирным переговорам на Украине

    Депутат от Крыма Шеремет назвал лицемерием предложения Шольца по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца по мирным переговорам на Украине и предложил немцам перестать спонсировать конфликт.

    Шеремет подчеркнул, что Шольц лицемерит, выдвигая условия мира на Украине. По его словам, чтобы конфликт прекратился, Германии и другим западным странам нужно перестать поставлять оружие украинским боевикам, которые истребляют мирное население страны, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что канцлер Германии несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии. Шеремет отметил, что странно слышать от Шольца условия по миру, канцлер должен покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов.

    Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.

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    18 сентября 2023, 08:45
    Американский аналитик раскрыл, что станет головной болью Белого дома в 2024 году

    Американский аналитик Пейн заявил, что подорожание бензина станет головной болью для главы США Байдена в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Скачок цен на бензин, как следствие решения группы стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет громадной головной болью для главы США Джо Байдена в следующем году, выразил мнение изданию Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

    По его словам, политика Байдена в энергетической сфере стала «провалом», передает RT.

    Также Пейн отметил, что эти шаги были намеренно предприняты Россией и организацией ОПЕК, однако подчеркнул, что американский президент позволил с легкостью воспользоваться ситуацией.

    Ранее сообщалось, что Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

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    18 сентября 2023, 08:42
    Небензя опроверг зависимость спасения голодающих от возобновления зерновой сделки

    Небензя опроверг слова о зависимости возобновления зерновой сделки и спасения голодающих

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления всемирной организации о том, что от зерновой сделки якобы зависит спасение голодающих по всему миру, не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По его словам, различные функционеры и пресс-служба всемирной организации делают громкие заявления о том, что якобы от «черноморской инициативы» (украинской части) дескать, зависит спасение голодающих по всему миру. Небензя подчеркнул, что Россия не раз приводила факты и цифры, что это не так, передает РИА «Новости».

    Он также опроверг утверждения о том, что выход России из договоренности повлек рост цен на рынках продовольствия. По его данным, они продолжают снижаться, а консультации по черноморской инициативе между Россией и ООН продолжаются.

    Также Небензя отметил, что США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что в случае получения предложения о встрече, Россия рассмотрит его, «как и все другие».

    Ранее Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану.

    Напомним, Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

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    18 сентября 2023, 13:01
    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО

    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО после его слов о необходимости отвода ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц не понимает реалий в зоне спецоперации, говоря о необходимости отвода российских войск, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Он добавил, что слова об отводе войск являются только лишь размышлениями Шольца, а не требованиями, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, эти размышления говорят о том, что Берлин не понимает реалий в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходим вывод российских войск.

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    Гей-пропаганда для детей стала раздражителем русофобов

    Ненавидящие русских латышские националисты нашли еще более страшного врага. Им оказались европейские пособия о гендерной идентичности, предлагаемые для школьников. «Дети, смело идите по пути гомосексуализма, это естественно и правильно!» – именно так трактуют главную мысль этих пособий в Латвии. Взгляд латвийского общества на гей-пропаганду среди детей оказался поразительно похожим на то, что думают об этом в России. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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