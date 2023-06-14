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14 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

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Страна широко отметила День России

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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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    Для реформы Совбеза ООН Вашингтон должен договариваться с Москвой
    Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании
    		  
    14 июня 2023, 13:18
    Фото: LI MUZI/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии?

    Джозеф Байден планирует осуществить серьезную реформу Совета Безопасности ООН. По данным Washington Post, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации со странами – членами организации на предмет включения в Совбез шести постоянных членов, не имеющих при этом право вето. В итоге, как считают американцы, Совбез должен состоять из 21 страны: пять постоянных членов с правом вето, шесть постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов, постоянно ротирующихся.

    Вопреки и против

    Тем самым президент США хочет решить целый ряд задач. Во-первых, продемонстрировать величие на внешнеполитическом треке. Там, где пока что американский избиратель отмечает одни лишь неудачи. Во-вторых, улучшить отношения с Глобальным Югом – странами, крайне скептически относящимися к американскому лидерству. Введя их представителей в Совбез, Байден покажет, что заботится об интересах всех стран – как и подобает глобальному лидеру.

    «Реформа Совбеза – ключевой инструмент для убеждения Глобального Юга в том, что он будет играть большую роль в деле поддержания нынешнего мирового порядка», – заявил постпред Бразилии в ООН Рональдо Коста Фильо. Байден покажет, что стратегия России и Китая по объединению Глобального Юга на фоне борьбы с неоколониализмом не имеет под собой оснований. Авось в ответ и удастся подтянуть кого-то к антироссийским санкциям.

    Наконец, подчеркнет свою готовность укреплять Совбез и играть по международным законам, а не американским правилам. Убеждение в том, что, как пишет Wall Street Journal, «ООН останется главным инструментом для предотвращения войн».

    Казалось бы, американский президент ничем не рискует. Получится – он собирает все дивиденды. Не получится – что ж, инициатива Байдена пополнит длинный список других неудачных попыток реформировать Совбез.

    Однако у американского президента нет права на ошибку – ведь проваленная инициатива будет активно использована республиканцами для критики Белого дома. Поэтому коль информация прошла в прессу, Байден должен преуспеть. Но для этого ему нужно договариваться с другими постоянными членами Совбеза – в частности с Россией.

    Нужна Россия

    Казалось бы, чего проще – Москва сама поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Выступает за формирование консенсуса в этом вопросе. Однако Байден оказывается в ловушке своего собственного внешнеполитического концепта по изоляции России.

    Он не может пойти на сотрудничество со «страной-изгоем» – ведь тем самым дискредитирует себя.

    «Всем должностным лицам США контакты с Россией буквально запрещены администрацией Байдена», – написала представитель российского МИД Мария Захарова. Кроме того, Вашингтон (учитывая стремление США везде где только можно подорвать позиции Москвы) не готов учитывать российские интересы в этом сотрудничестве, признавать за Москвой права равного игрока. И вопрос с расширением Совбеза – лишь один из многих других пунктов международной повестки, где США для достижения своих целей должны сотрудничать с Москвой, но отказываются от кооперации, искренне считая, что способны добиться всего самостоятельно.

    Не смогут

    Однако в большей части вопросов международной повестки США банально не способны реализовать свои цели без сотрудничества с Москвой. Не молчаливого согласия, а именно конструктивного сотрудничества.

    Без сотрудничества с Россией Вашингтону невозможно выстроить какую-то эффективную политику по сдерживанию КНР. Невозможно поставить под угрозу ключевые поставки в Китай углеводородных и минеральных ресурсов – ведь все, что нужно, Пекин будет получать через российскую границу.

    Не способны выстроить систему коллективной безопасности в Европе. Исторический опыт (например, та же Версальская система) показал, что попытки создать эту систему без важнейшего российского элемента превращают ее в пыль при любом кризисе. А стремление США на антироссийской основе укрепить НАТО (и, соответственно, свой контроль над европейскими делами) лишь дестабилизирует Европейский континент.

    Не способны решить северокорейский вопрос. Россия на сегодняшний день является одной из двух стран, с которыми у КНДР выстроены хорошие отношения. Поэтому Россия может играть роль не только гаранта в каких-то сделках вокруг северокорейской ракетно-ядерной программы, но и исполнять функцию посредника. Вести челночную дипломатию. Точнее, могла бы, будь у нее хорошие отношения с Соединенными Штатами. В нынешних же условиях чем сложнее американо-северокорейские отношения, тем лучше для Москвы, стремящейся распылить американские усилия по миру.

    Не способны решить иранский вопрос. Конфликт на Украине вывел российско-иранское военно-техническое сотрудничество на новый уровень, поэтому Россия всячески способствует росту мощи Исламской республики. Эта мощь делает Иран еще менее склонным к каким-то дипломатическим уступкам Вашингтону.

    Не способны эффективно бороться с терроризмом. Обоснованные подозрения России в том, что США используют ряд террористических группировок против Москвы, привели к тому, что ни о какой совместной борьбе речи не идет. А без участия России (а также Китая и других стран, испытывающих аналогичные сомнения) Вашингтон просто не способен эффективно бороться с сонмом террористических организаций по всему миру.

    Не способны заниматься предотвращением распространения ядерного оружия. Как с точки зрения количества боеголовок в мире (Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3), так и с точки зрения появления этого оружия на территории третьих стран. Руководствуясь интересами своей безопасности и видя, как США окружают Россию по периметру своими базами, Москва и Минск приняли суверенное решение о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Без сотрудничества с Москвой не получится даже пресловутая реформа Совбеза.

    Ведь недостаточно просто заявить о каком-то расширении – нужно еще выбрать список стран, которые станут новыми постоянными членами. Казалось бы, список очевиден – но тут есть два вопроса. Во-первых, в очевидном списке куда больше шести стран. Иран, Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина, Индия, Пакистан, Япония, Германия, Турция, Индонезия, ЮАР, Египет – и это только то, что приходит на ум сразу.

    Во-вторых, у всех кандидатов существуют серьезные политические разногласия как с нынешними постоянными членами Совбеза (взять хотя бы индо-китайский и индо-японский конфликт), так и с потенциальными участниками байденовского пополнения (например, если Бразилия войдет в Совбез, то Аргентина потребует того же – и аналогичная схема будет в парах Индия – Пакистан и Саудовская Аравия – Иран). Соответственно, здесь нужны мощнейшие дипломатические усилия с предоставлением различных бонусов и гарантий – не только финансовых, но и военно-политических. А значит, без сотрудничества с Россией и Китаем Вашингтон не справится.

    А если он не справится, то на кону уже оказывается не только судьба президентской кампании Джозефа Байдена. Внешнеполитический паралич вполне может привести к серьезнейшей эрозии американского международного лидерства. И краху Pax Americana в том виде, в котором мы его знаем. Поэтому американской администрации придется выбирать: либо продолжать курс на отказ от любого сотрудничества с Москвой, либо смиряться со сворачиванием собственного глобального лидерства. Россию, в общем-то, устроят оба варианта.
     
     
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