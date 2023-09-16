Опрос: Половина россиян боится, что в ИИ и нейросети заменят человека в работе

Tекст: Александра Юдина

При этом большинство (69%) даже не пробовало использовать эти технологии в рабочих задачах. Но те, кто пользовались возможностями ИИ, заявили, что задачи, выполненные нейросетью, были высокого уровня – таких респондентов было 44%.

В целом, россияне одобряют использование ИИ и нейросетей в работе, но не во всех сферах деятельности. Так, чаще всего позитивно оценивают использование ИИ в космосе (67%), промышленности (65%) и сельском хозяйстве (58%). Негативное отношение касается случаев применения ИИ в политике (64%), юридической сфере (58%) и в образовании (57%).

К развитию искусственного интеллекта и нейросетей большинство россиян относятся либо положительно (39%), либо нейтрально (28%). При этом больше половины опрошенных (56%) заявили, что не доверяют этим технологиям, а доверяют 30%.

Почти половина респондентов (42%) беспокоятся из-за развития возможностей искусственного интеллекта и нейросетей. В качестве основных страхов респонденты выделили деградацию человечества (60%), возникновение неподконтрольных ситуаций (51%), использование ИИ в корыстных целях (49%), замена деятельности человека/потеря рабочих мест (45%), отсутствие контроля развития искусственного интеллекта (44%) и использование искусственного интеллекта в военных целях (39%).

Тем не менее многие считают, что влияние ИИ полезно для человечества, чаще всего потому, что при грамотном его использовании он помогает и упрощает работу и выполнение рабочих задач.

Также было опрошено более 250 специалистов, работающих в медиаотрасли. Среди медиаспециалистов доверие к ИИ значительно выше – ему доверяют 57%, а одобряют развитие и использование 83%. Также большинство специалистов в сфере медиа (84%) одобряют использование ИИ в медиа, в то время как среди остальных групп данный процент в два раза меньше (39%).

Основная часть респондентов (82%), имеющих отношение к медиа, как минимум раз в жизни пробовали работать с нейросетями, а 23% делают это на регулярной основе. У половины использующих нейросети и ИИ медиаспециалистов они играют вспомогательную роль в решении рабочих задач, а 36% ответили, что нейросети помогают в работе мало и в основном используются для разнообразия рабочей занятости.

Большинство медиаспециалистов (78%) не беспокоится, что ИИ может лишить их работы, о том, что ИИ сможет занять их место, ответили только 18%. Вместе с тем, в группу риска из медиа-специальностей, по мнению самих медиаспециалистов, входят копирайтер (54%), дизайнер (44%), аналитик (30%), СММ-специалист (29%).

Исследование проводилось 12-14 сентября 2023 года методом River Sampling среди пользователей социальных сетей – выборка 1300 респондентов, и при помощи целевой рассылки профильным специалистам в сфере медиа – 250 экспертов. Результаты исследования представлены в пятницу на интенсиве «Мастерская новых медиа. Технологии будущего» в Москве.