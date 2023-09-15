Волонтеры ЕР в Херсонской области доставили помощь психоневрологическому интернату

«Это одно из наших подшефных учреждений. Мы знаем, что в продуктах есть дополнительная потребность, поэтому периодически помогаем. В числе других проблем, которые совсем скоро нужно будет решать, отопление. Санаторий, в котором расположился эвакуированный интернат, не имеет централизованного отопления. Нужны обогреватели. Постараемся помочь», – рассказал член партии «Единая Россия» Владимир Косов.

В интернате на постоянной основе находится более 70 детей с тяжелыми заболеваниями нервной системы. Некоторые из них не могут самостоятельно передвигаться. В ноябре прошлого года, учреждение было эвакуировано из Новой Каховки из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Дети, которые находятся на государственном обеспечении, остро нуждаются в нашей защите, заботе и участии. Поэтому мы не оставляем без внимания все просьбы, которые поступают от руководства учреждения. Более того, периодически сами приезжаем и выясняем, что именно нужно в первую очередь, в чем потребность. Несмотря на то, что интернат находится в эвакуации, его воспитанники должны чувствовать себя комфортно, – поделился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее волонтеры из Федерации бокса Геническа при содействии «Единой России» привозили в Днепровский психоневрологический интернат телевизор с внешними колонками для организации досуга и морозильную камеру на кухню.

«Прилагаем большое количество усилий, чтобы у наших подопечных были комфортные условия проживания, но одних стараний мало. Много чего ещё не хватает для полноценного функционирования. Спасибо неравнодушным людям, что взяли нас под своё крыло. Волонтеры привозили нам уже продукты ранее, а также постельное белье и одеяла, которые в виду особенностей наших воспитанников, быстро приходят в негодность», – поделился заместитель директора Днепровского психоневрологического интерната Владимир Анатольевич.

Участники гуманитарной миссии «Единой России», волонтеры принимают обращения на оказание в том числе адресной помощи. За более чем полтора года работы гуманитарной миссии, добровольцы помогали в эвакуации мирных жителей, привозили им бытовую химию, продукты, медикаменты.