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Чиновников решили пересадить на Lada Aura
Минпромторг заявил о планах закупки Lada Aura для чиновников
Для нужд российских государственных служащих планируется закупить машины Lada Aura, которые должны произвести на «Автовазе» во втором полугодии 2024 года, сообщил Минпромторг.
Вопрос о закупке или аренде автомобилей при планировании транспортного обслуживания уже находится в работе, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Минпромторг поставил задачу ответственным подразделениям учитывать возможности «Автоваза» по поставкам Lada Aura, компания рассчитывает начать производство этих машин во втором полугодии 2024 года.
Ранее президент Владимир Путин указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что поручение президента о замене автомобилей для чиновников будет исполняться беспрекословно.