Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

17:20 Названы последствия падения фуры с эстакады в Подмосковье В Московской области кабина фуры упала с эстакады на другую машину, началось возгорание, пострадали трое, сообщили в региональном ГУ МВД.

17:12 Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич» Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков взял на тест-драйв электромобиль «Москвич», а результат планирует обсудить осенью в Госдуме, это же он призвал сделать и своих коллег.

17:04 Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

16:56 Медведев назвал число принятых контрактников в ВС России в этом году С 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек, сообщил заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России.

16:48 Лицо Высоцкого для нового фильма решили воссоздать с помощью нейросети Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого для нового фильма «Володя», сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

16:41 Цена нефти Brent перешла к росту Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE перешла к росту до 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

16:32 АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников Новая модель LADA Aura будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников, сообщили в АвтоВАЗе.

16:23 Названы сроки начала прививок обновленными вакцинами от ковида Россияне смогут осенью привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи, в том числе против новых штаммов коронавируса, сообщила замглавы Министерства здравоохранения России Татьяна Семенова.

16:15 В Щецине начали сносить памятник советскому и польскому солдатам В польском городе Щецин начался снос мемориала в память о советских и польских солдатах, освобождавших страну от фашизма.

16:07 Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

15:59 Мишустин рассказал о снижении пошлин для поставок дружественным странам Российское руководство может подключить механизм снижения экспортных пошлин для наращивания поставок товаров в дружественные страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

15:51 ЦБ установил нулевую комиссию для граждан за перевод цифровых рублей Центробанк установил тарифы для операций с цифровыми рублями: для граждан они будут бесплатными, а для бизнеса составят 0,3% от суммы платежа, сообщили в пресс-службе Банка России.

15:43 АвтоВАЗ и «Москвич» заявили о готовности обеспечить чиновников машинами АвтоВАЗ и «Москвич» обладают необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилей чиновникам в необходимых объемах, сообщили в пресс-службах предприятий.

15:36 Цифровой рубль получил логотип Банк России в четверг представил логотип цифрового рубля: это знак рубля в окружности, выполнен в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора.