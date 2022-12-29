«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.18 комментариев
АвтоВАЗ предложил автомобиль для российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные машины. По его словам, госзакупок иномарок быть не должно. Летом АвтоВАЗ представил новую «Ладу» для чиновников под названием Aura, которая относится к премиальному сегменту и стоит более двух млн рублей (фото: АВТОВАЗ)
Lada Aura – это удлиненная версия Lada Vesta с набором премиальных функций, в том числе белый кожаный салон, мультируль, 10-дюймовый сенсорный экран, премиальная аудиосистема и автоматическая коробка передач (фото: АВТОВАЗ)
На АвтоВАЗе изначально были уверены, что Лада Aura может использоваться для госзаказа (фото: АВТОВАЗ)
Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства (фото: АВТОВАЗ)
Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и светодиодной оптикой (фото: АВТОВАЗ)