В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.32 комментария
Минфин США ввел санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»
Минфин США ввел санкции против компаний «АвтоВАЗ» и «Москвич» и ряда других
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда российских компаний, среди которых оказались «АвтоВАЗ» и «Москвич», сообщило американское министерство финансов.
Под новые санкции США также попали компании «Трансшмахолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн», НПО «Союз», несколько связанных с деятельностью в Арктике организаций и предприятий сфере добычи руды и алмазов, передает РИА «Новости». Всего ограничения затронули свыше 100 компаний и более 20 человек.
В четверг США анонсировали введение санкций против пяти турецких и двух финских компаний, помогавших России обходить американские ограничения.