В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.20 комментариев
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до рекордного уровня
ЕЦБ неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 б. п., до рекордных 4,5% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5% годовых, что стало новым историческим максимумом, следует из заявления регулятора.
Аналитики ждали, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на уровне 4,25%. Как говорится в сообщении банка, совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, это процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии – с 20 сентября 2023 года они будут увеличены до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно, передает РИА «Новости».
Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,7% с ожидавшихся в июне 0,9%, прогноз на 2024 год был также понижен – до 1% с ожидавшихся ранее 1,5%. На 2025 год ЕЦБ ожидает увеличение ВВП еврозоны на 1,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,6%
Ранее аналитики Bloomberg сообщили, что еврозону ждет жесткое экономическое падение в следующем году, даже еще более сильное, чем во время прошлого мирового финансового кризиса. По их словам, еврозону ожидает «мучительная расплата» за то, что они одновременно повышают ставку для борьбы с инфляцией и сокращают госрасходы. Сочетание этих факторов «рискует загнать еврозону в тиски».