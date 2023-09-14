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    Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США
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    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    6 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

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    14 сентября 2023, 14:30

    Маск отказался отвечать на вопрос о похвале Путина

    Бизнесмен Илон Маск отказался отвечать на вопрос о похвале Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск оставил без ответов вопросы о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке, которую ему дал президент России Владимир Путин.

    Репортер телеканала Sky News встретил Маска при выходе бизнесмена с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Журналист несколько раз спросил предпринимателя, «стоили ли его невежество и эгоизм жизни украинцам», имея в виду ограничение им работы Starlink у берегов Крыма. Также он просил оценить хвалебные слова Путина о нем, но Маск отказался отвечать на вопросы и уехал.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

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    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

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    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 02:55
    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС

    Пентагон: ВВС США приступают к реорганизации, вызванной конкуренцией великих держав

    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Соединенных Штатах в связи с нынешней эпохой «конкуренции великих держав» начинается реорганизация военно-воздушных и воздушно-космических сил, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    Кендалл сообщил, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав». Крупные усилия, по его словам, будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – приводит его слова ТАСС.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США и Китая, но в своем выступлении несколько раз упомянул и Россию. Китай, заявил он, «готовится к войне». «Конкретно к войне с Соединенными Штатами», – утверждал министр ВВС.

    При этом американская сторона не считает войну неизбежной. «Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится», – заявил Кендалл.

    Министр напомнил о русско-японской войне 1904–1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Кендалл сказал, что «оперативные тактические поражения», особенно в случаях, когда это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    «Предоставлю вам самим строить умозаключения по поводу того, какими были бы сегодня последствия провала проецирования Америкой силы в западной части Тихого океана», – заключил министр ВВС.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США усиливают конфронтацию с Китаем.

    Коментарии (21)
    13 сентября 2023, 21:59
    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

    Биограф Маска Айзексон рассказал о решении Илона Маска передать часть Starlink Пентагону

    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Илон Маск решил избавиться от части спутникового интернета Starlink, продав его американским военным, чтобы «не отвечать за границы и правила пользования», заявил его биограф Уолтер Айзексон.

    Маск заявил, что разработал Starlink для того, чтобы люди могли посмотреть кино и поиграть в видеоигры, но он не намеревался создавать то, что приведет к ядерной войне, сказал Айзексон в интервью Washington Post, передает РИА «Новости».

    По этой причине миллиардер решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, чтобы не нести ответственность за границы и правила его использования.

    Напомним, Маск отказал украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма, объяснив это нежеланием участвовать в эскалации конфликта.

    Ранее Айзексон заявлял, что Маск в деловой поездке в Россию в начале 2000-х годов выпил водки и отключился.

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    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 17:47
    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

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    12 сентября 2023, 19:24
    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США

    Эксперты Дробницкий и Дудаков оценили вероятность преследования Маска из-за отключения Starlink у Крыма

    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США
    @ Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Расследование сенаторов в отношении американского бизнесмена Илона Маска скорее всего закончится благополучно для миллиардера. Однако давление истеблишмента Демпартии на предпринимателя будет только возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Напомним, сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить ВСУ Starlink у Крыма. Сам Маск не считает себя изменником родины.

    «Илон Маск не делал бы заявлений по поводу ограничений Starlink для ВСУ, если бы не понимал, что выйдет из этой ситуации победителем. Бизнесмена нельзя привлечь к ответственности на законных основаниях, как бы не возмущались сенаторы. Максимум, что могут сделать противники предпринимателя – это покопаться в его «грязном белье», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако идея отнять бизнес у Маска и еще нескольких предпринимателей, поддерживающих «неправильных» людей в политике США, давно витает в воздухе. И дело даже не в ограничении Starlink для ВСУ. Властям США неприятно, когда критически важные технологии находятся в ненадежных руках. И чем бы сейчас не закончилось расследование сенаторов, попытка изъятия наверняка будет предпринята позже», – отмечает он.

    «Безусловно, слова Маска – это не инициатива самого бизнесмена. Он является частью контрэлиты США, которая дает ему возможность делать политические заявления. Сейчас миллиардер стал своего рода знаменем консерваторов, так как олицетворяет собой предпринимателя, перешедшего к ним из либерального лагеря», – подчеркивает собеседник.

    «Последнее заявление Маска об ограничении Starlink для некоторых действий ВСУ наверняка было согласовано с представителями контрэлиты. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать как внутреннему, так и внешнему потребителю, что в руках у бизнесмена находится критически важная технология», – акцентирует Дробницкий.

    «Сейчас на Илона Маска усиливается давление со стороны истеблишмента Демократической партии США. Элиты недовольны своевольной позицией бизнесмена. Также предпринимателю не могут простить покупку Twitter (новое название – Х; соцсеть заблокирована в РФ), что создало ряд неудобств для либерального лагеря американской политики», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, это далеко не первое расследование против Илона Маска и его компаний. Сейчас ведется несколько проверок. Но, несмотря на это, сценарий национализации бизнеса миллиардера я исключаю, так как это было бы очень резонансным случаем для США. Такие слухи – сигнал для предпринимателя, чтобы он прекратить своевольничать», – пояснил собеседник.

    «Данное расследование также не является элементом пиар-кампании самого Маска. Хотя бизнесмен пытается разыграть ситуацию в свою пользу и выставить себя жертвой истеблишмента Демпартии. В итоге все приведет к тому, что предприниматель будет открыто поддерживать политиков-республиканцев», – резюмировал Дудаков.

    Ранее сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма, сообщает «Коммерсант». Демократ Элизабет Уоррен заявила о необходимости гарантий того, что внешнюю политику Штатов определяет государство, а не один миллиардер. Кроме того, она призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX.

    Сам Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма. «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – заявил предприниматель.

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Позднее Илон Маск дал пояснения по этому поводу. Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Ранее президент Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. «Он активный, талантливый бизнесмен», – отметил глава государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

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    14 сентября 2023, 12:49
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о расправе над «кремлевскими пропагандистами».

    Он считает, что слова Эштон-Чирилло попадают под статью 119 Уголовного кодекса, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК), учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов. «Органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

    Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал воспринимать угрозы Эштон-Чирилло всерьез, поскольку теракты в отношении журналистов и лидеров мнений «мы не раз уже видели», передает РИА «Новости».

    Он порекомендовал коллегам быть осторожными и выразил надежду на то, что, когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за эти угрозы.

    Напомним, Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес неназванного представителя российских СМИ, заявив, что на следующей неделе «заплатит».

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    12 сентября 2023, 05:16
    Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ответ России лишает США статуса мировой державы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Ответ России на санкции лишает США статуса мировой державы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты лишаются статуса ведущей мировой державы на фоне укрепления позиций БРИКС в мире, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что в настоящее время происходит полная реорганизация миропорядка. Он напомнил, что США ввели экономические санкции в отношении России и параллельно с этим их риторика в отношении Китая становилась все более агрессивной, с американской стороны звучало все больше угроз. Все это побудило Москву и Пекин «более усердно работать над созданием нового миропорядка», передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Бывший аналитик ЦРУ отметил, что БРИКС существует уже не первый день, однако происходящее, по его оценке, «по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь». «Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем», – сказал эксперт.

    Москва ранее заявляла, что Россия и Китай целенаправленно способствуют укреплению роли государств «БРИКС плюс» в «Большой двадцатке».

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    12 сентября 2023, 19:38
    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

    Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США толкнут Украину на переговоры с Москвой, если это будет выгодно для предвыборного рейтинга главы Белого дома Джо Байдена. Также ситуацию может изменить пикировка Вашингтона с Владимиром Зеленским, не желающим проводить президентские выборы в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России Владимир Путин назвал ряд условий для переговоров с Украиной.

    «Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

    «Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

    «В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

    «Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

    По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

    «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

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    13 сентября 2023, 02:55
    Американские СМИ предсказали, как войдет в историю политика США на Украине

    AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское вмешательство в украинский конфликт, которое базируется на полускрытых амбициях политической элиты, войдет в историю как несправедливая интервенция, пишут СМИ США.

    В статье American Thinker говорится, что подобное США уже проходили во Вьетнаме. Решения президента США Джо Байдена о помощи киевскому режиму привели ко многим односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям, считает автор статьи Виктория Уайт Бергер.

    Она отметила, что в новостях вмешательство США в ситуацию на Украине оправдывается, однако главной целью Байдена, по ее словам, является сокрытие его «преступных и аморальных действий», в том числе махинаций с украинской Burisma, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник ЦРУ США Джеймс Рикардс высказал предположение, что американское руководство ввиду отсутствия шансов на победу Украины будет стремиться затянуть конфликт до президентских выборов в 2024 году, чтобы увеличить шансы Джо Байдена на переизбрание.

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    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

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    13 сентября 2023, 12:39
    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном

    Представители США, Японии и Кореи обсудили встречу Путина с Ким Чен Ыном и пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи провели беседу по вопросам пуска ракет и встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, сообщил МИД Японии.

    Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и гендиректор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу по телефону обменялись мнениями, передает РИА «Новости».

    Представители подчеркнули, что «беспрецедентно частые пуски баллистических ракет Северной Кореей, включая и пуски 13 сентября, представляют серьезную угрозу безопасности региона и являются откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу».

    В то же время стороны провели обменялись мнениями о ситуации вокруг Северной Кореи, включая и встречу на высшем уровне между главами России и Северной Кореи.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

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