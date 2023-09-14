Госдеп США опроверг сообщения о намерении разместить в Грузии военную базу

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Как отметили в Госдепе, сотрудничество двух стран в оборонной сфере направлено на «лучшую подготовку Грузии к вступлению в НАТО, усиление совместимости, сдерживании будущей агрессии и защите своей суверенной территории».

«НАТО классифицирует Грузию как «партнера с усиленными возможностями», отметили в Госдепе, пояснив, что это «специальная категория только для близких партнеров Североатлантического альянса, вносящих важный вклад в операции и иные цели НАТО».

В Госдепе напомнили, что недавно в Грузии завершились крупномасштабные многонациональные учения Agile Spirit.

Ранее министерство обороны Грузии назвало «полной ложью» сведения о том, что США якобы намеревались разместить в стране свою военную базу, но не получили на это согласия местного правительства.

Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что потенциальное размещение в Грузии американской военной базы не станет гарантом безопасности страны, а только «зонтик НАТО» способен выполнить эту функцию.

Так он прокомментировал сообщение оппозиционных СМИ о том, что власти Грузии, опасаясь негативной реакции России, в 2021 году отказали посещавшему страну министру обороны США Ллойду Остину в размещении американской военной базы.