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Попова: Пандемия ковида уходит
Глава Роспотребнадзора Попова: Пандемия ковида уходит
Пандемия коронавирусной инфекции уходит, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что сейчас это стало совершенно очевидным.
Попова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отметила, что за четыре года в сфере здравоохранения были реализованы изменения, которые в иной ситуации потребовали бы десятилетий.
«Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно», – приводит ее слова ТАСС.
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости максимально извлечь уроки пандемии. По ее словам, пандемия показала всему миру, что пренебрежение эпидемическим и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.
Между тем бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее предупредил о росте случаев COVID-19 в стране. По его словам, новая волна заболеваемости ожидается осенью и зимой.