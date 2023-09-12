Глава Роспотребнадзора Попова: Пандемия ковида уходит

Tекст: Ольга Никитина

Попова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отметила, что за четыре года в сфере здравоохранения были реализованы изменения, которые в иной ситуации потребовали бы десятилетий.

«Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно», – приводит ее слова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости максимально извлечь уроки пандемии. По ее словам, пандемия показала всему миру, что пренебрежение эпидемическим и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.

Между тем бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее предупредил о росте случаев COVID-19 в стране. По его словам, новая волна заболеваемости ожидается осенью и зимой.