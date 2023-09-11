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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    7 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    11 сентября 2023, 15:36

    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

    Президент Турции Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в бедные страны Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индии сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

    Эрдоган заявил, что ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Он не уточнил, о чем идет речь. По словам президента Турции, Анкара предложила увеличить эти объемы, чтобы оказать помощь наименее развитым странам Африки, передает ТАСС.

    По версии Эрдогана, глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в Индии предложил обсудить это с президентом Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что еще раз обсудит этот вопрос с Путиным по телефону. Он выразил мнение, что было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы. Эрдоган заявил в эфире телеканал TRT, что Турция «продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора».

    Ранее в МИД заявили, что Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн российского зерна в беднейшие страны. При этом Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи России Африке.

    9 сентября 2023, 17:28
    Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку

    Глава Евросовета Мишель назвал «цинизмом» бесплатный экспорт российского зерна в Африку

    Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку
    @ Дмитрий Дадонкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Шарль Мишель назвал «циничной и неуважительной» инициативу России, Турции и Катара бесплатно поставить 1 млн тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

    Мишель считает, что зерновая сделка якобы позволила экспортировать 30 млн тонн зерна в «самые незащищенные страны», а через альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже якобы перевезли «голодающим» 40 млн тонн украинского зерна, поэтому инициатива поставок бесплатного зерна кажется ему «циничной и неуважительной» по отношению к африканским странам, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

    Между тем, Турция и Катар принципиально позитивно отреагировали на инициативу России по переработке для поставки в беднейшие страны 1 млн тонн российского зерна.

    Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о поставке 1 млн тонн зерна в беднейшие страны Африки.

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    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 15:52
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом и был построен на 10 месяцев раньше срока.

    Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

    «Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

    Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.

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    9 сентября 2023, 16:24
    Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
    Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по всестороннему развитию Смоленской области надо продолжать, чтобы этот регион был привлекательным форпостом России с Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по положению дел в области.

    «Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск – это наш западный форпост. Исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», – цитирует ТАСС Путина.

    Кроме того, Путин потребовал точно определиться с источниками финансирования создания межвузовского кампуса в Смоленске

    «Найдем», – пообещал министр финансов Антон Силуанов. «Вот это правильно – найдем. Нужно понять, где мы все найдем деньги на работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, и платить надо, никто же задаром делать не будет», – подчеркнул глава государства, поручив врио губернатора, министру финансов проработать этот вопрос вместе с бизнесменами.

    «Нельзя поговорить и забыть, это нужно доработать. И давайте сегодня примем решение по этому вопросу и соответствующее поручение по этому поводу оформим. Мы с вами говорим, говорим публично, люди будут ожидать этого, нельзя просто поговорить и подвесить этот вопрос, а нужно понимать, в какие сроки, что будет делаться и как будет финансироваться, поэтому нужно посчитать – сколько Сбербанк дает, сколько представители компаний, которые хотят и готовы заняться оснащением, строить кто будет, на какие деньги», – предупредил Путин.

    По мнению президента, кампус будет «не просто общежитием», а центром развития и образования, и экономики, и самого города.

    Президент России также обратил внимание, что Смоленская область обладает большим потенциалом для развития. Он пожелал удачи в этом деле управленческой команде, которая сформировалась в регионе под началом врио губернатора Василия Анохина.

    В заключение Путин поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска – оно будет отмечаться через две недели.

    Ранее Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине.

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    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    9 сентября 2023, 15:17
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих Москву, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

    Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

    Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.

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    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

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    9 сентября 2023, 11:30
    Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке
    Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что лидеры «Большой двадцатки» должны выполнить требования Москвы по возобновлению зерновой сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

    По словам источников, Эрдоган на закрытых встречах с лидерами стран G20 на полях саммита в Индии предпринимает попытки договориться о возобновлении зерновой сделки, передает ТАСС.

    В частности, Анкара просит другие страны «содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's» и вновь подключить Москву к системе SWIFT.

    Ранее газета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Позже МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке.

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    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    8 сентября 2023, 20:46
    Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке зерна

    Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн зерна

    Tекст: Вера Басилая

    Турция и Катар принципиально позитивно отреагировали на инициативу России по переработке для поставки в беднейшие страны 1 млн тонн российского зерна, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

    Дипломат также сообщил, что практический процесс реализации проекта по поставке российского зерна начался за счет контактов с теми сторонами, которые и должны войти в это трехстороннее соглашение. По словам Вершинина, пока идут предварительные контакты, ожидаются встречи экспертов трех сторон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что проект России с переработкой 1 млн тонн российского зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке, речь идет о помощи нуждающимся странам в первую очередь.

    Ранее сообщалось, что Москва и Анкара достигли договоренности о поставке 1 млн тонн зерна.

    Напомним, по итогам переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин пояснял, что обсуждалась организация поставки 1 млн тонн зерна из России «по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны». Также в этой схеме  может быть задействован Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны и помочь с транспортировкой зерна.

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    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    9 сентября 2023, 13:26
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.

    Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.

    Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

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    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    9 сентября 2023, 14:19
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил президент России Владимир Путин на праздничном концерте в парке «Зарядье».

    Президент отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы.

    «При этом ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития. Я это особо хотел бы подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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