Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России

Tекст: Вера Басилая

«Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск – это наш западный форпост. Исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», – цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, Путин потребовал точно определиться с источниками финансирования создания межвузовского кампуса в Смоленске

«Найдем», – пообещал министр финансов Антон Силуанов. «Вот это правильно – найдем. Нужно понять, где мы все найдем деньги на работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, и платить надо, никто же задаром делать не будет», – подчеркнул глава государства, поручив врио губернатора, министру финансов проработать этот вопрос вместе с бизнесменами.

«Нельзя поговорить и забыть, это нужно доработать. И давайте сегодня примем решение по этому вопросу и соответствующее поручение по этому поводу оформим. Мы с вами говорим, говорим публично, люди будут ожидать этого, нельзя просто поговорить и подвесить этот вопрос, а нужно понимать, в какие сроки, что будет делаться и как будет финансироваться, поэтому нужно посчитать – сколько Сбербанк дает, сколько представители компаний, которые хотят и готовы заняться оснащением, строить кто будет, на какие деньги», – предупредил Путин.

По мнению президента, кампус будет «не просто общежитием», а центром развития и образования, и экономики, и самого города.

Президент России также обратил внимание, что Смоленская область обладает большим потенциалом для развития. Он пожелал удачи в этом деле управленческой команде, которая сформировалась в регионе под началом врио губернатора Василия Анохина.

В заключение Путин поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска – оно будет отмечаться через две недели.

Ранее Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине.