Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.0 комментариев
Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку
Президент Турции Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в бедные страны Африки
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индии сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.
Эрдоган заявил, что ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Он не уточнил, о чем идет речь. По словам президента Турции, Анкара предложила увеличить эти объемы, чтобы оказать помощь наименее развитым странам Африки, передает ТАСС.
По версии Эрдогана, глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в Индии предложил обсудить это с президентом Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что еще раз обсудит этот вопрос с Путиным по телефону. Он выразил мнение, что было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы. Эрдоган заявил в эфире телеканал TRT, что Турция «продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора».
Ранее в МИД заявили, что Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн российского зерна в беднейшие страны. При этом Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи России Африке.