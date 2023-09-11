Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.0 комментариев
НАТО на учениях собралась отработать преодоление российской ПВО
Военный эксперт Леонков заявил о планах НАТО отработать на учениях прорыв российской ПВО
Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender) предполагают отработку по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Эксперт пояснил, что в планах масштабных учений НАТО запланированы 500-700 задач, они связаны с тем, что Запад не смог получить во время воздушных боев на Украине, как преодолеть и подавить эшелонированную систему российской ПВО, передает РИА «Новости».
Леонков отметил, что НАТО не достаточно сведений, полученных в результате пролетов одиночных беспилотников, поэтому западные военные стратеги попробуют смоделировать в рамках учений российскую эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями всех сил прорвать ее в рамках операции.
Он добавил, что эшелонированную ПВО Россия строила в сторону Запада, а не Украины, поэтому на западном направлении у НАТО проблем будет больше.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны НАТО в следующем году проведут масштабные учения, крупнейшие со времен холодной войны с участием около 41 тыс.военных и более 50 кораблей.