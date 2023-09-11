НАТО на учениях собралась отработать преодоление российской ПВО

Военный эксперт Леонков заявил о планах НАТО отработать на учениях прорыв российской ПВО

Tекст: Вера Басилая

Эксперт пояснил, что в планах масштабных учений НАТО запланированы 500-700 задач, они связаны с тем, что Запад не смог получить во время воздушных боев на Украине, как преодолеть и подавить эшелонированную систему российской ПВО, передает РИА «Новости».

Леонков отметил, что НАТО не достаточно сведений, полученных в результате пролетов одиночных беспилотников, поэтому западные военные стратеги попробуют смоделировать в рамках учений российскую эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями всех сил прорвать ее в рамках операции.

Он добавил, что эшелонированную ПВО Россия строила в сторону Запада, а не Украины, поэтому на западном направлении у НАТО проблем будет больше.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны НАТО в следующем году проведут масштабные учения, крупнейшие со времен холодной войны с участием около 41 тыс.военных и более 50 кораблей.