Памфилова рассказала о ДЭГ на выборах президента

Памфилова рассказала, в каких регионах будут применять дистанционное электронное голосование на выборах президента

Tекст: Антон Антонов

Памфилова отметила, что «ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет». К нему «осторожно подходят» на выборах президента, руководствуясь соображениями безопасности системы. ДЭГ на выборах главы государства задействуют в регионах, которые «уже прошли опыт». «Сейчас у нас 25 регионов плюс те, кто в прежние годы проводил. Это не более 30 регионов», – приводит ее слова ТАСС.

ЦИК при этом обеспечит возможность и традиционного голосования. В нынешнем Едином дне голосования ДЭГ на федеральной платформе применялся в 24 регионах.

Памфилова отметила, что нагрузка на ЦИК в ходе избирательной кампании была беспрецедентно высокой, в том числе это связано с организацией выборов в новых регионах, было открыто «большое количество экстерриториальных участков», запущены «Мобильный УИК» и «Стоп-дубль». Также работу осложняли природные катаклизмы.

Памфилова призвала региональные избиркомы не торопиться и в случае отсутствия жалоб подводить итоги выборов не раньше второй половины вторника, 12 сентября. Она подчеркнула, что подведение итогов с игнорированием жалоб – «нарушение закона с прямой ответственностью».

Напомним, Памфилова сообщила, что интернет-ресурсы Центризбиркома за последние дни выдержали более 30 тыс. DDoS-атак. По ее словам, «судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой, интерес есть».