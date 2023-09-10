Трасс собралась написать книгу

Трасс решила написать мемуары «Десять лет, чтобы спасти Запад»

Tекст: Антон Антонов

Трасс заявила, что желает «поделиться уроками» из своего опыта, в частности, «тех международных встреч, где была единственным консерватором в комнате». Книга «Десять лет, чтобы спасти Запад» расскажет об угрозах, которые возникают из-за «модных идей, пропагандируемых глобальными левыми» – Трасс считает, что именно они виноваты в «сходе с рельсов» ее премьерства.

Также она собирается рассказать о встречах с покойной королевой Великобритании Елизаветой II, главой российского государства Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Сообщается, что над книгой Трасс намерена работать сама, издание ожидается весной 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Напомним, в 2022 году в результате правительственного кризиса в Великобритании за отставкой Бориса Джонсона с поста премьера последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала должность главы правительства всего 44 дня. После нее премьером стал Риши Сунак.

