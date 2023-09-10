В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Трасс собралась написать книгу
Трасс решила написать мемуары «Десять лет, чтобы спасти Запад»
Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс сообщила, что намерена написать мемуары «Десять лет, чтобы спасти Запад» о своем пребывании в кабмине, в том числе в должности премьера.
Трасс заявила, что желает «поделиться уроками» из своего опыта, в частности, «тех международных встреч, где была единственным консерватором в комнате». Книга «Десять лет, чтобы спасти Запад» расскажет об угрозах, которые возникают из-за «модных идей, пропагандируемых глобальными левыми» – Трасс считает, что именно они виноваты в «сходе с рельсов» ее премьерства.
Также она собирается рассказать о встречах с покойной королевой Великобритании Елизаветой II, главой российского государства Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Сообщается, что над книгой Трасс намерена работать сама, издание ожидается весной 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, в 2022 году в результате правительственного кризиса в Великобритании за отставкой Бориса Джонсона с поста премьера последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала должность главы правительства всего 44 дня. После нее премьером стал Риши Сунак.