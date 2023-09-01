Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин призвал идти на госслужбу при желании служить стране и людям
Идти на государственную службу следует только при наличии желания служить людям и стране, заявил президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».
«Я скажу, может быть, общие тривиальные вещи, но без них куда. Смотрите, вы сказали о госслужбе – это служба, это служение. Служение кому? Людям, своей стране. <…> Хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», – цитирует Путина ТАСС.
Также на уроке президент отметил, что мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.